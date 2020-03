Bruce Arians révèle son plan pour Tom Brady, l’infraction des boucaniers

Bruce Arians a révélé son plan pour Tom Brady et l’offensive des Tampa Bay Buccaneers la semaine dernière.

Cela impliquera beaucoup d’utilisation des compétences uniques de son nouveau quart-arrière. Et contrairement à la croyance populaire, Arians pense que Brady a toujours autant de zip que jamais sur ses longues passes.

“Je pense que la perception est tout simplement fausse”, a déclaré Arians.

«Je pensais que sa balle profonde était exceptionnelle l’année dernière. Grâce à leur jeu d’action, ils ont frappé beaucoup de balles profondes. Et notre quart-arrière – je pensais qu’il le disait aussi bien que quiconque – jetez-le au gars qui est ouvert. »

De plus, les Ariens n’ont pas tardé à souligner que lancer la balle longtemps n’est pas tout.

L’année dernière, Tom Brady et Jameis Winston ont eu exactement le même nombre de passes complétées et de tentatives de passes profondes. Ils étaient à égalité pour le meilleur taux d’achèvement de toute la ligue, par NFL Next Gen Stats. pic.twitter.com/3JfCkX0P1X

– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 19 mars 2020

“Nous avons des lectures qui commencent profondément et qui sont courtes, mais j’ai eu quelques quarts qui ne font que regarder en profondeur – ils ne jetteront pas l’échec”, a-t-il ajouté.

“[Offensive consultant] Tom Moore a le meilleur dicton au monde: «Vous ne vous ruinez pas en mettant de l’argent à la banque. Faites le fichu checkdown. »

“Nous n’avons pas à enseigner cela à Tom. Mais je pense que la liberté de regarder vers le bas sur certains itinéraires et dans certaines situations, lorsque le match est parfait – prenez-le, n’ayez pas peur de le prendre – certains quarts ont peur de le prendre. Je ne cherche pas un quart-arrière “checkdown Charlie”. “

Si Brady finit vraiment par cliquer dans le schéma offensif de Tampa Bay, ce serait une mauvaise nouvelle pour les défenses de la ligue.

