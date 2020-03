Bruno Fernandes, futur capitaine de Man United? “C’est le leader dont Man United a besoin”, déclare Stuart Pearce

Le succès instantané et l’influence de Bruno Fernandes à Manchester United ont été comparés à la légende du club Eric Cantona, Stuart Pearce affirmant qu’il est le leader des Red Devils manquants.

Fernandes a été une révélation depuis son arrivée du Sporting Lisbon en janvier, et ses frais de transfert initiaux de 47 millions de livres semblent désormais une bonne affaire en raison de l’impact qu’il a fait pendant sa courte période à Old Trafford.

Bruno Fernandes a pris le départ pour United

Le milieu de terrain portugais n’a pas encore perdu en neuf matches avec les Red Devils et a été directement impliqué dans sept buts (trois buts, quatre passes décisives) en neuf matches.

Les standards globaux de Man United ont également augmenté, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ayant remporté neuf de leurs 14 derniers matchs, et ils sont également invaincus lors de leurs 11 derniers matches toutes compétitions confondues.

Au milieu des éloges des fans et des experts, Fernandes a insisté sur le fait que le succès récent de United n’est pas uniquement dû à lui.

Il a déclaré à Sky Sports: «Ce n’est pas à propos de Bruno, c’est à propos de l’équipe. L’équipe a besoin de la bonne concentration, des bonnes décisions à l’époque et je pense aussi que si Bruno ne vient pas, Man United gagnerait la même chose car un joueur ne change pas d’équipe. Une équipe change lorsque tout le monde se rapproche du même côté. À mon arrivée, j’ai vu l’équipe pousser pour la même équipe et gagner des matchs, aller mieux et je suis un autre joueur pour aider. “

Bruno Fernandes a été influent alors que Man United a complété le doublé de la ligue face à ses rivaux de derby ManCity avec une victoire 2-0 à Old Trafford le week-end dernier.

Mais Pearce pense que Fernandes a eu un impact plus important que le joueur ne le dit, et a comparé son incroyable influence à Old Trafford au moment où “The King” a rejoint United en novembre 1992 et a inspiré le club au titre de Premier League cette saison.

“J’ai eu la chance d’être là à son premier match”, a déclaré samedi l’ancien défenseur anglais à talkSPORT.

«Il a des formes de leadership à son sujet, vous pouvez le voir. Il cajolait les autres joueurs autour de lui, même lors de son premier match au club.

“Parfois, vous pensez,” je vais me frayer un chemin “, mais il avait la mentalité de” regardez, je suis ici maintenant et c’est à moi d’influencer les autres autour de moi “, ce qui est fantastique.

«Je pense que United en avait besoin.

Danny Murphy pense que l’impact de Bruno Fernandes à Man United pourrait ouvrir la voie à la sortie de Paul Pogba

“Quand les choses ne se sont pas bien passées à United, on a critiqué le manque de leadership, mais ils ont apporté une autre bonne signature par la porte, ce qui, je pense, Solskjaer a brillamment raison.

“Et ce n’est pas seulement sa capacité, sa forme, sa création de buts et ses buts de marquage, c’est aussi cet élément de leadership.

«Si vous remontez la trentaine d’années en arrière jusqu’à ce qu’Eric Cantona franchisse la porte de Man United et demande alors aux fans, quelle influence a un joueur?

Eric Cantona était l’un des joueurs les plus importants de Sir Alex Ferguson et a contribué à transformer Man United en une machine à remporter la coupe

“Ole sera assis là maintenant en pensant wowee, nous avons ce gamin et nous avons pris une chance – vous prenez toujours une chance quand vous faites venir un joueur, surtout quand il change de pays, pour savoir s’il s’intègre bien ou pas – mais il est ils ont franchi la porte, ils l’ont mis sur le terrain et dès la première minute, il a frappé le sol en courant.

“C’est un tel bonus pour n’importe quel manager.”

