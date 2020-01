Bruno Fernandes se dispute avec la police et prend d’assaut ce qui pourrait être la dernière apparition du Sporting Lisbonne avant le transfert de Manchester United

Bruno Fernandes pourrait bien avoir rejeté sa dernière opportunité de dire au revoir à ses fans adorateurs du Sporting Lisbonne avant son déménagement à Manchester United.

Le joueur de 25 ans était clairement exaspéré par son équipe concédant un vainqueur en retard dans une défaite 2-1 contre Braga en Coupe de la Ligue portugaise.

Et avec les rumeurs d’un déménagement à Old Trafford qui continuent de croître, il semble qu’il ait snobé la chance de remercier les fans alors qu’il sortait du terrain.

Bruno Fernandes a pris d’assaut le terrain dans ce qui pourrait être sa dernière apparition au Sporting Lisbonne

Fernandes a réussi à fournir une passe décisive pour le seul but du Sporting, mais sa frustration était claire lorsque Paulinho a marqué ce qui s’est avéré être le vainqueur à la 90e minute pour les hôtes.

Plutôt que de reconnaître les fans de voyage qui ont fait le trajet de trois heures et demie vers le nord jusqu’à Braga, Fernandes a plutôt pris d’assaut le tunnel.

Sur le chemin, un caméraman de télévision a essayé d’obtenir ce qui pourrait être un dernier tir du milieu de terrain en maillot de sport avant son déménagement proposé. Mais le milieu de terrain a plutôt poussé la caméra au sol avec dégoût.

On pouvait alors le voir engager une conversation animée avec des officiers de police alors que le match sombrait dans le chaos, qui a vu quatre joueurs au total expulsés.

La cible de Man United s’est ensuite retrouvée impliquée dans une discussion animée avec un policier

La première page du journal portugais Record décrivant le chaos entre Braga et Sporting

L’ancien ailier de Crystal Palace et d’Everton Yannick Bolasie a vu le rouge juste après l’heure de jeu, avant que l’arbitre ne distribue trois cartons rouges en temps d’arrêt à l’Estadio Municipal de Braga.

Des rapports au Portugal suggèrent qu’un accord pour amener Fernandes à Old Trafford pourrait être convenu mercredi, avec A Bola écrivant à United versant 55 millions d’euros plus 10 millions d’euros supplémentaires en bonus.

Ceci est soutenu par Sky Sports, qui rapporte que le transfert prolongé se rapproche de l’achèvement.

L’international portugais de 25 ans a poussé une caméra de télévision hors de son visage avant de quitter le terrain

Le journaliste Dharmesh Sheth a déclaré: «Nous avons parlé à quelqu’un qui traite avec le Sporting ce matin qui dit que« les bords tranchants »de l’accord doivent encore être finalisés, mais affirme que les deux parties se rapprochent du prix et surtout de la structure des paiements .

«Il a été suggéré que les retards dans la conclusion de l’accord étaient dus aux frais des agents et plus précisément à la réticence de Man United à traiter avec Jorge Mendes.

“L’agent a des liens étroits avec le Sporting et a aidé à faciliter un certain nombre de mouvements pendant l’été pour aider à atténuer les problèmes financiers du club. En retour, on pense que Mendes voulait être impliqué dans toutes les futures transactions impliquant le sport.

“Cependant, bien qu’il n’ait pas été impliqué dans les négociations sur Fernandes, il y a une suggestion que Mendes voudrait toujours être payé conformément à son accord avec le Sporting.”

