Bruno Fernandes suggère que le transfert de Manchester United est désactivé avec Ole Gunnar Solskjear pour terminer la fenêtre de janvier sans nouveaux joueurs

Selon Manchester United, les recherches prolongées de Manchester United pour le milieu de terrain du Sporting Lisbon devraient être bientôt terminées.

Le manager Ole Gunnar Solskjear aurait subi un énorme coup de transfert et pourrait bien fermer la fenêtre de janvier les mains vides.

United a été lié à une décision du milieu de terrain Fernandes, décrit comme “le meilleur joueur du Portugal par un mile”, pour toute la période de transfert de janvier.

. – .

La poursuite de Bruno Fernandes par Manchester United – qui a inscrit 15 buts et 14 passes cette saison – aurait échoué

Cependant, il a été affirmé que les freins avaient été touchés par l’accord avec les meilleurs clubs qui n’étaient pas en mesure de convenir de frais, car United n’aurait apparemment pas voulu augmenter le prix demandé de 60 millions de livres sterling du Sporting.

Et, selon The Independent, le transfert entre deux reprises pourrait maintenant être définitivement terminé.

On prétend que l’accord a atteint une impasse, avec un écart de 20 millions de livres sterling entre Man United et les évaluations de la star par Sporting.

Solskjear était désireux d’ajouter un nouveau milieu de terrain et également un attaquant dans ses rangs après plusieurs blessures, en particulier le tueur à gages supérieur Marcus Rashford.

Mais on prétend que leurs espoirs de décrocher un nouveau leader ont également subi un coup dur, et United ne devrait pas faire de signatures importantes avant la fermeture de la fenêtre de transfert vendredi.

. – .

Le mandat d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United semble être allé de mal en pis avec ce dernier coup de transfert

James Maddison de Leicester City et Jack Grealish d’Aston Villa sont d’autres cibles de choix, mais les Red Devils ont été informés que les offres de janvier étaient impossibles, et le club prévoit plutôt de déménager pour l’un des jeunes cet été.

L’Indépendant a également été informé que United avait pris contact avec les représentants d’Edinson Cavani, qui était hors contrat au Paris Saint-Germain cet été, mais l’Uruguayen – qui a également été lié à Tottenham – souhaite rejoindre l’Atletico Madrid.

Le Krzysztof Piatek de l’AC Milan – lié aux Spurs et à Chelsea – était une autre option, mais United n’est pas intéressé à payer le prix fort pour l’as polonais.

United a été invité par des supporters en colère et plusieurs experts à faire venir de nouveaux joueurs ce mois-ci pour sauver ce qui a été la pire saison du club en Premier League.

Et si ces rapports se révèlent vrais à la fin de la semaine, seuls de plus en plus de fans pointeront leurs doigts en colère contre les propriétaires du club, les Glazers, et le vice-président exécutif Ed Woodward, qui ont fait l’objet de protestations de supporters et de chants abusifs. dans les matchs tout au long de la saison.

.