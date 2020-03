Bryce Harper a une vision juste de la prochaine saison des Astros

Rien n’annulera ce que les Astros de Houston ont fait. Ils ont définitivement triché et mis en place un plan de vol de signes pendant leur saison des World Series 2017. Mais à un certain moment, MLB et Houston doivent continuer.

Même avec des critiques sans fin tourbillonnant autour des Astros, la star des Phillies de Philadelphie, Bryce Harper, semble avoir une vision juste de la situation alors que Houston tente de mettre un terme au scandale.

«Être en mesure de regarder une équipe de Houston qui, selon vous, était l’une des meilleures équipes du monde, cette course sur laquelle elle avait évolué. Vous allez voir cette année si elles sont la vérité – si elles vont vraiment sortir et faire ce qu’elles font », a déclaré Harper, via NBC Sports. «Et s’ils le font, alors personne ne peut vraiment rien dire. Je pense qu’ils ont vraiment de bons joueurs, mais ce qu’ils ont fait dans le passé va ternir ce qu’ils ont fait. »

Les pairs de Harper ont adressé des critiques sévères à Houston, et la cour de l’opinion publique n’a pas apprécié les excuses fallacieuses des Astros lors de l’entraînement du printemps. Peut-être que les faibles excuses – et les punitions – ont provoqué un mécontentement continu parmi les fans de la MLB, qui ont chahuté les Astros régulièrement pendant les matchs hors concours en Floride.

Pourtant, il y a quelque chose de rationnel – et peut-être trop rationnel – dans ce que Harper avait à dire sur les Astros. Les New England Patriots, une équipe parfaitement familiarisée avec les scandales de triche, ont réussi à changer (légèrement) la conversation après Spygate et Deflategate en remportant des matchs et des Super Bowls. Dans le cas de Spygate, les Patriots ont clairement enfreint les règles de la NFL et dans le cas de Deflategate, c’était «plus probable qu’improbable». La cour de l’opinion publique se tourna vers la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, en 2007, après Spygate, les Patriots ont connu une saison régulière invaincue. Et les Patriots ont remporté trois Super Bowls depuis Deflategate. Les Astros peuvent essayer de changer la conversation de la même manière: s’ils gagnent sans voler de signes, ils peuvent commencer à regagner le respect des fans et des employés de la MLB.

