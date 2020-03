Buccaneers GM décrit Tom Brady

Tampa Bay Buccaneers Jason Licht a récemment fait une tournée médiatique. Il a parlé de diverses choses, mais principalement de l’arrivée de Tom Brady dans son organisation.

«Nous avons eu une excellente conversation – Bruce (Ariens) et moi – nous lui avons parlé pendant plus d’une heure et demie. Et il a clairement indiqué dans la conversation qu’il était très, très intéressé », a déclaré Licht.

«C’était presque comme un recrutement de sa part, nous disant pourquoi cela aurait du sens pour lui de venir à Tampa Bay. Le prochain appel que nous avons fait, nous l’avons signé, mais c’est lors de cet appel téléphonique que nous avons réalisé que nous avions l’impression de l’avoir. »

Plus que tout, les Bucs sont ravis des compétences que Brady apportera à la table.

“Eh bien, la bande nous a montré qu’il avait beaucoup de bras”, a déclaré Licht à ESPN.

«Nous sentions qu’il avait le bras idéal pour Bruce et son système. Il peut toujours le jeter profondément.

“Nous avons senti que la mobilité était toujours la même que celle qu’il avait toujours eue, qu’il n’a jamais été en mesure de dépasser n’importe qui, mais il est bon dans la poche en termes de pression éludée avec son équilibre et son instinct.”

Brady a finalement signé un accord de 50 millions de dollars sur deux ans avec Tampa Bay.

