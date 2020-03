Bucs WR Chris Godwin dit qu’il est prêt à abandonner le n ° 12 à Tom Brady

Tom Brady a développé une marque entière autour de son nom et de son numéro, mais il a quitté les New England Patriots cette semaine et a signé avec une équipe qui a déjà un numéro 12 sur sa liste – les Buccaneers de Tampa Bay.

Voir Brady dans un uniforme autre qu’un maillot des Patriots va déjà être extrêmement bizarre, mais Brady avec un numéro différent serait presque inimaginable. Heureusement pour le six fois champion du Super Bowl, TB12 semble continuer d’exister à Tampa.

Le receveur du Pro Bowl 2019 Chris Godwin a porté le numéro 12 tout au long de sa carrière de trois ans dans la NFL et de ses années universitaires à Penn State, mais il a déclaré vendredi qu’il reporterait le numéro à Brady s’il le voulait. Si Brady est prêt à changer, cependant, Godwin garde définitivement le numéro.

«Pour moi, je veux dire, évidemment, c’est un chiffre très important. Mais je veux dire, à la fin de la journée, c’est comme si Tom le voulait, vous savez, je dois un peu m’en remettre à ça, vous savez? Il est le CHÈVRE… il est tellement accompli. Il a la grande marque et, vous savez, juste moi en tant que gars qui essaie toujours de s’établir, je me sens juste par respect, vous savez, je dois lui remettre ça. Mais s’il ne le veut pas, alors je vais certainement le garder. “

Godwin prend le n ° 12 très au sérieux, donc ce n’est pas nécessairement facile pour lui. Il passe par CGtwelve_ sur Twitter, et sa femme est @_misstwelve sur Instagram. Elle a écrit sur Instagram que Brady et Godwin sont toujours en train de «comprendre les choses».

.