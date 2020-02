Buddy Hield et Devin Booker nous ont donné le meilleur concours NBA 3 points depuis des lustres

Le concours de trois points 2020 de la NBA était vraiment très amusant! Le concours s’est résolu au coup final, Buddy Hield a frappé sa dernière tentative sur le support de balle d’argent pour battre Devin Booker, 27-26. Davis Bertans est arrivé troisième avec 22.

Regardez le dernier plan et la réaction de Booker!

Les réactions de tous les autres ont également été impressionnantes:

Le concours en trois points de cette année a ajouté une nouvelle couche d’épices, et cela a fonctionné. La compétition a ajouté un tir plus profond de chaque côté de l’arc valant trois points au lieu d’un. Regarder les joueurs prendre des tirs encore plus profonds était une excellente idée, et cela donnait à chaque concurrent une chance de revenir s’il commençait lentement.

La NBA devrait ramener cela en 2021, et elle devrait aussi ramener Hield. Enfin, un bon concours NBA en trois points!