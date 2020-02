«Bureau NBA»: faites de Bradley Beal une star… ou autre

Bienvenue sur le bureau NBA. Les Knicks ont eu l’une des pires nuits que toute une organisation puisse avoir lorsqu’ils ont affronté les Grizzlies de Memphis mercredi dernier. Les combats, les fans, Marcus Morris, les médias sociaux, tout était mauvais. Ensuite, le drame s’est ensuivi lorsque les listes de fin de semaine des All-Star de la NBA ont été annoncées; Jaxson Hayes, agents des joueurs, et la fiancée de Bradley Beal, Kamiah Adams, ont demandé qui aurait dû faire partie des équipes. Le comédien Jamel Johnson, alias le Joker, se joint à nous pour parler du snob All-Star de Beal. De plus, Scarf-gate et KAT gagnent la sécheresse.