«Bureau NBA»: Giannis déteste-t-il James Harden? Plus: Hannibal Buress

Bienvenue sur le bureau NBA! Cette semaine, Jason décompose les plus grands événements et controverses du All-Star Weekend. Il examine d’abord les preuves de plus en plus nombreuses que Giannis Antetokounmpo pourrait réellement détester son compatriote MVP James Harden. Ensuite, Dwyane Wade a-t-il conspiré pour tromper Aaron Gordon lors d’une victoire au concours de dunk en faveur de son ancien coéquipier de Heat Derrick Jones Jr.? Ensuite, l’acteur, comédien et participant au jeu des stars All-Star Hannibal Buress se joint à lui pour discuter de sa performance lors du match des célébrités. De plus, un éventuel nouvel entraîneur des Knicks, la photo de vacances Instagram coquine de Steph Curry et la déclaration de soutien de Tim Duncan au candidat présidentiel Mike Bloomberg.