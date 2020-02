Cette semaine sur NBA Desktop, Jason Concepcion regrette de vous informer que Jayson Tatum est officiellement bon maintenant. Ensuite, nous examinons la possibilité qu’Andrew Yang sauve les New York Knicks et le dunk de LeBron James partout dans Josh Hart. De plus, Joe House se joint à la série pour discuter des matchs consécutifs de 50 points de Bradley Beal et des Washington Wizards décevants.