«Bureau NBA»: LeBron James a besoin d’un copain à boire

Bienvenue dans la semaine 2 de NBA Desktop: Quarantine Edition. Cette semaine, la NBA a eu beaucoup de nouvelles sérieuses, dont Kevin Durant et quelques autres joueurs des Brooklyn Nets testés positifs pour COVID-19. La NBA a également eu beaucoup de joueurs qui s’ennuyaient à pratiquer la distanciation sociale, y compris LeBron James buvant du vin, Giannis Antetokounmpo et Patty Mills devenant des héros de guitare, et Meyers Leonard allant trop loin en jouant aux jeux vidéo sur Twitch. De plus, nous revenons sur l’agent Alan Strickland et son procès contre le GM des Raptors de Toronto Masai Ujiri.