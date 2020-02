«Bureau NBA»: Masai Ujiri est poursuivi par un officier de police

Vendredi dernier, Masai Ujiri a été nommé accusé dans une action en justice alléguant que le président de l’équipe des Raptors avait blessé un policier lors de la célébration après que Toronto a remporté la finale de la NBA en juin dernier. NBA Desktop n’est pas là pour déterminer la culpabilité ou l’innocence, mais nous avons passé du temps à imaginer ce qui pourrait se passer dans la vie du demandeur ces jours-ci. De plus, Jason prend en charge l’échec du changement de marque des Knicks et l’engagement mourant de Karl-Anthony Towns envers son nouveau coéquipier D’Angelo Russell, et nous recevons du piment de la comédienne Megan Gailey!