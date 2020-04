Bienvenue sur le bureau NBA! La NBA est toujours en pause, et nous avons décidé de le réparer. Cette semaine, Jason invite un groupe d’experts à analyser certaines des propositions les plus ambitieuses pour redémarrer en toute sécurité les ligues sportives; à partir de cela, ils créent le plan parfait pour ramener la NBA. De plus, les hypothèses de Carmelo Anthony Pistons, le tournoi NBA 2K, LaMelo Ball et un documentaire sur la nature des serpents.