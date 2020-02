Burger In-N-Out, smoothies et façons de prendre du poids pour le NFL Combine

Le NFL Combine est un endroit où les meilleurs espoirs de football viennent pour être disséqués avec la plus grande précision. Presque tout ce que vous pouvez mesurer est compté sur la moissonneuse-batteuse, jusqu’aux minuties hyper-spécifiques.

Parmi ces nombreuses mesures, il y a le poids, qui est peut-être le plus important dans les tranchées. Certains monteurs de lignes tentent de perdre du poids pour la moissonneuse-batteuse, tandis que d’autres doivent prendre du poids. Ce dernier peut conduire à des choix intéressants pour une augmentation de poids accélérée en peu de temps.

Comment prendre du poids: beaucoup de hamburgers In-N-Out, mais pas 10x10s

Entrez Netane Muti, un garde d’État de Fresno qui enregistre à 315 livres. Ce n’est pas trop différent de son poids de 307 en tant que junior au collège, mais c’est quand même une augmentation. Je pense que nous avons trouvé le secret pour que Muti ajoute du poids.

Le garde d’État de Fresno, Netane Muti, l’un des bloqueurs les plus performants du projet, dit qu’il a poli un 10×10 au In-N-Out Burger: 10 galettes de boeuf, 10 tranches de fromage. pic.twitter.com/ZJsX2YgvRE

– Jonas Shaffer (@jonas_shaffer) 26 février 2020

Ce que Muti pourrait peser n’est ni ici ni là-bas, mais je voudrais discuter de son choix de burger. Cela me touche près de chez moi, car je travaillais à In-N-Out au lycée, il y a plus de 25 ans. Le plus gros hamburger que j’ai jamais vu de mes jours In-N-Out était un 8×8, et c’était assez grand pour tenir dans une seule boîte, sans place pour les frites.

Un 10×10 est juste une concoction massive et beaucoup trop lourde pour seulement deux tranches de pain. En tant que personne qui a poli des centaines de hamburgers In-N-Out dans la journée, je considère que tout ce qui est au-dessus d’un 4×4 est trop pour un “hamburger”. D’une part, la chose est trop difficile à mordre.

De plus, je ne sais pas quel est le bon rapport condiment / viande pour un hamburger, mais à mon avis, 10 galettes et une quantité normale de laitue et de tomates sont trop déséquilibrées. Mon vote pour quiconque cherche à consommer 10 galettes de viande en une seule séance est d’obtenir deux 3×3 et un 4×4, chacun dans ses propres petits pains et avec un rapport plus délicieux d’accessoires à la viande.

Mon autre réaction à la vantardise de Muti était que je ne pensais même pas qu’un 10×10 était même possible. In-N-Out propose le menu le plus simple de toute chaîne de restauration rapide et ne répertorie même aucun hamburger plus grand qu’un Double-Double, leur offre de signature. Vous pouvez vous plonger dans le menu secret et obtenir de plus grands hamburgers, mais je pensais que le plus grand permis de nos jours était un 4×4, pour les raisons exposées ci-dessus.

J’étais donc heureux que Jonas Shaffer ait également tweeté une photo de ce que je supposais d’abord être le hamburger de Muti, mais plutôt une photo d’au moins six ans, sinon plus. Je ne vais donc pas entrer dans une ventilation détaillée des condiments de Muti, car nous ne savons vraiment pas. (Mon go-to est des oignons grillés, de la laitue, de la tomate, sans tartinade, et ajoutez des cornichons, si vous vous posiez la question.)

Un burger 10×10 est quelque chose à commander une fois, pour dire que vous l’avez fait. C’est comme visiter l’Empire State Building. Bien sûr, c’est une structure incroyable, mais le gain ne vaut pas la peine de le traverser en premier lieu. Commandez simplement trois ou quatre hamburgers qui se combinent (obtenez-vous?) Pour 10 galettes, et appelez-le par jour.

– Eric Stephen

Comment ne pas prendre de poids: un smoothie au fromage blanc et au gruau avec Gatorade

Le plaqueur offensif de St. John’s, Ben Bartch, a déclaré aux journalistes d’Indianapolis qu’il avait pris du poids de manière beaucoup moins appétissante que de manger In-N-Out. Essayez de ne pas bâillonner lorsque vous lisez ce qui s’est passé dans son smoothie pour le petit-déjeuner:

OT Bart Bart de St. John’s, le seul joueur D-III de la moissonneuse-batteuse, a gagné 55 livres au cours des deux années et plus de TE.

Son smoothie pour le petit-déjeuner: “Sept œufs, une grande cuve de fromage cottage, du gruau rapide, puis du beurre d’arachide et de la banane et de la Gatorade. Jeter le tout et me boucher le nez.”

– Andrew Krammer (@Andrew_Krammer) 26 février 2020

Bartch, tu te trompes! Mangez des hamburgers In-N-Out comme votre collègue participant à la moissonneuse-batteuse! S’il est vrai qu’il n’y a en fait pas de restaurant In-N-Out près du campus de St. John’s dans le Minnesota, il aurait pu faire beaucoup mieux en mangeant un hamburger pour le petit déjeuner tous les matins et en étant beaucoup mieux, TBH.

– Morgan Moriarty

Comment prendre du poids: construisez simplement un meilleur shake

La secousse de Bartch est horrible. C’est dégoutant. C’est … inutile. Le profil de saveur général de ce shake est “un tas de déchets”, et c’est précisément ce qu’il met dans son corps.

Si nous décomposons cette soupe grotesque en ses parties, nous obtenons le profil calorique général de ce shake.

Sept œufs: 546 calories.

Une grande cuve de fromage cottage: 444 calories.

Une tasse de gruau rapide: 512 calories.

Deux cuillères à soupe de beurre d’arachide: 188 calories.

Une banane: 105 calories.

20 oz de Gatorade: 200 calories.

Grand total: 1 995 calories.

C’est à peu près l’apport calorique moyen qu’une personne devrait avoir en une journée, en une seule secousse. Certes, il essaie de prendre du poids, donc c’est compréhensible – mais je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a une meilleure façon.

Men’s Health a publié un article l’année dernière en explorant certains des meilleurs shakes de prise de poids riches en calories, et bien que ce ne soient pas les 2000 calories les plus époustouflantes, celle-ci est parfaite.

12 oz d’eau, de lait ou de yogourt

2 boules de protéines aromatisées à la vanille

1 pomme, noyau enlevé et coupé en quartiers

1 tasse d’épinards

2 cuillères à soupe d’amandes

¼ tasse d’avoine non cuite

Glace au besoin

Cannelle au goût

Je suis un grand fan du profil de saveur de pomme et de cannelle ici, et nous pouvons facilement augmenter les 535 calories que le shake a comme écrit. Nous changeons les 12 onces d’eau pour le lait, ajoutons une cuillère supplémentaire de protéines, doublons les amandes et l’avoine, et nous avons maintenant un smoothie de 1000 calories qui est BEAUCOUP mieux que la folie à base d’œufs qu’il consommait. S’il devait ajouter du beurre d’arachide au mélange, il est là où il doit être – et n’a pas besoin de se tenir le nez pour le boire.

– James Dator