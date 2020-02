Burnley vs Arsenal Stream en direct, chaîne de télévision, comment regarder

Par: FTW Staff |

1 février 2020 6h00

Le projet Mikel Arteta à Arsenal se poursuit samedi alors que les Gunners se rendent à Burnley pour ce qui est toujours un match difficile. Après deux très bons résultats, l’Espagnol recherche un peu de cohérence et de normalité au sein de l’équipe. L’équipe peut-elle continuer sur la voie de la positivité établie lors des derniers matchs?

Burnley contre Arsenal

Quand: Samedi 1 février

Temps: 7 h 30 HE

LA TÉLÉ: NBCSN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Un match nul 2-2 avec Chelsea pourrait être le bon départ d’Arsenal pour que l’ère Arteta se dirige dans la bonne direction. Une performance acharnée et acharnée a transformé ce qui aurait dû être une perte en un très gros point. Bien qu’il y ait encore beaucoup de questions concernant la tactique et le talent de l’équipe, le cœur et la détermination montrés dans ce résultat sont exactement ce que vous espérez voir. Suite à cette performance avec une victoire 2-1 à l’extérieur en FA Cup contre Bournemouth est un autre bon signe de progrès. Il s’agit maintenant de poursuivre cette tendance pour plusieurs autres jeux.

Malgré la perte de leur match de quatrième tour de la FA Cup le week-end dernier, Burnley est plutôt jolie en championnat. L’équipe est sur 30 points tout comme Arsenal et se retrouve à sept points de la zone de relégation. Lors de son dernier match de championnat, Burnley a battu Manchester United 2-0 à Old Trafford. Cela est venu après une victoire encore plus impressionnante de 2-1 contre Leicester City. Les résultats vont dans le bon sens. Tant qu’il n’y a pas de creux de forme important, la sécurité de Burnley doit être assurée.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage et de streaming de sports. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner des frais de parrainage.

.