Buzz des échéances commerciales de la NBA: Andrew Wiggins à Golden State?

Si D’Angelo Russell se retrouve dans le Minnesota avant la date limite de jeudi, Andrew Wiggins se dirigera vers les Warriors. Plusieurs sources de la ligue disent que Wiggins est impliqué dans chaque itération d’un accord en cours de discussion entre les deux équipes. Wiggins a le meilleur contrat sur les Wolves pour égaler les salaires avec Russell, et sa carrière pourrait être relancée dans Golden State. Ce pourrait être le plus grand test de chaleur de l’année si les Warriors échangeaient contre un joueur aussi notoirement incohérent qui devait 94,7 millions de dollars jusqu’en 2022-2023.

Mais il y a un blocage: le Minnesota n’offre pas suffisamment de compensation provisoire. Dans l’état actuel des choses, les Warriors se sont vu proposer le choix de premier tour du Minnesota 2020 et le choix de premier tour de Brooklyn 2020, qui seraient envoyés via Atlanta dans le cadre de ce qui est en fait un échange à quatre équipes avec les Hawks et les Rockets. Mais les Warriors veulent de futures premières au lieu de choix en 2020 – plus important encore, ils veulent un choix de premier tour non protégé en 2021, qui aura une classe de repêchage beaucoup plus forte que celle à venir en juin. Jeudi soir, les Timberwolves ne bougeaient pas sur les demandes de Golden State. Le reste de l’accord pourrait encore se passer sans les Warriors – dans ce cas, Robert Covington serait envoyé du Minnesota à Houston, Clint Capela de Houston à Atlanta et les actifs de projet d’Atlanta au Minnesota – et la saga Russell pourrait se prolonger pendant l’été . Mais comme je l’ai signalé lundi, la réticence de Golden State à conclure un accord a suspendu les pourparlers d’un échange à trois sans eux.

Si la version à succès de l’accord tombe en panne, beaucoup de gens obtiendront ce qu’ils veulent. Russell se joindrait à son copain Karl-Anthony Towns dans le Minnesota, les Hawks associeraient Capela à Trae Young, et les Rockets et les Warriors échapperaient à la taxe de luxe. Les perruques, cependant, pourraient bénéficier le plus de tous. L’ancien no. Un choix au total se retrouverait dans la situation la plus stable de sa carrière après avoir eu quatre entraîneurs-chefs en cinq saisons et demie avec les Timberwolves. Les Warriors ont apporté le meilleur de Russell; pourraient-ils faire de même pour Wiggins?

La situation est importante. Wiggins a effectué une forte dose de pick-and-roll et a obtenu de très mauvais résultats, ne se classant jamais au-dessus du 60e centile en termes d’efficacité de notation depuis 2016-2017, par Synergy Sports. Le joueur de 24 ans ne sera probablement jamais la menace de score idéale dont les Timberwolves ont besoin, mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être une pièce précieuse dans un environnement différent. Dans Golden State, Wiggins fonctionnerait dans un système avec plus d’espacement et jouerait à un jeu plus simple. Avec Steph Curry et Klay Thompson partageant la parole, Wiggins pourrait se concentrer sur le tir des tirs au but 3, attaquer les clôtures, couper, effectuer la passe simple, exécuter la pause et jouer dur sur la défense – qui est essentiellement l’ancien rôle d’André Iguodala.

Wiggins a été excellent dans la coupe depuis qu’il était étudiant de première année au Kansas, mais le système du Minnesota ne l’a jamais autant souligné que celui de Golden State. Les coupes limitées conçues et improvisées de la jante qu’il a faites au fil des ans au Minnesota ont souligné l’athlétisme de l’élite de Wiggins et diminué son besoin de dribbler. Il sait utiliser les jukes pour simuler les défenseurs et peut finir les lobs avec fluidité, comme le montrent les clips ci-dessus.

Bien que Wiggins puisse gérer assez bien pour initier une possession, il est à son meilleur quand il n’a pas à être le créateur; il est plus habile comme coupeur et tireur. Au cours de sa carrière, Wiggins a touché 36% de ses 3 coups-et-feu, selon les statistiques avancées de la NBA. Ce n’est rien de spectaculaire, mais c’est suffisant pour gagner le respect de la défense.

Cela aide que Wiggins tente enfin des coups plus intelligents – seulement 11% de ses tentatives cette saison sont venues du milieu de gamme profond, contre 26% au cours de ses cinq premières saisons, selon Cleaning the Glass. Wiggins a longtemps été une horreur en raison de sa tendance à augmenter de 2 secondes tôt dans le chronomètre des tirs, mais maintenant il cherche à passer. Il fait 41 passes par match cette saison, contre seulement 24 avant cette saison, selon les statistiques avancées de la NBA. Il est facile d’imaginer que Wiggins accumule plus d’assistances lorsque les gardes auxquels il donne des coups de pied sont Steph et Klay au lieu de Shabazz Napier et Jarrett Culver.

Je n’ai jamais été un grand fan de Wiggins. Avant le repêchage de 2014, je l’avais classé derrière Joel Embiid et Jabari Parker. À l’été 2018, un an après avoir accepté une prolongation maximale, j’ai tweeté que Wiggins aurait un contrat d’albatros «à moins qu’il ne commence à passer, rebondir, défendre et bien tirer». Mais il est indéniable qu’il a apporté des améliorations à la fin offensive cette saison au Minnesota. Et tout comme Russell a fait un bond en tant que marqueur hors-balle sous Steve Kerr, Wiggins pourrait devenir un joueur offensif précieux avec le bon système et le casting de soutien dans Golden State.

Peut-être qu’en jouant aux côtés du futur Temple de la renommée comme Curry, Thompson et Draymond Green dans un environnement gagnant avec des espoirs légitimes de finale de la NBA la saison prochaine, Wiggins pourrait même commencer à défendre avec plus de cohérence. Au moins, Wiggins est un meilleur ajustement défensif que Russell, dont l’effort cette saison avec les Warriors à 12 victoires est à peu près aussi mauvais qu’il l’était la saison dernière quand il gagnait des matchs avec les Nets – sa défense pourrait ne jamais changer. Wiggins, à 6 pieds 7 pouces avec une envergure de 7 pieds, fournirait plus de taille à côté de Curry et Thompson. Il a montré des lueurs d’être un défenseur de haut niveau au fil des ans. Il y a encore un peu d’espoir qu’il puisse y puiser avec une nouvelle équipe, même s’il ne peut pas atteindre les sommets défensifs d’Iguodala, un ancien MVP de la finale.

Même si Wiggins ne le comprend pas avec les Warriors, lui et le reste du paquet commercial proposé pourraient aider Golden State à d’autres égards. Les projets d’actifs qu’ils reçoivent pourraient finir par renforcer leur banc avec des acteurs à faible coût. Ils ont déjà leur propre choix de loterie cette année, et le choix qu’ils reçoivent des Timberwolves pourrait leur en donner un autre. Une première au-delà de 2020 compenserait les 2024 protégés qu’ils ont d’abord perdus pour vider Iguodala sur les Grizzlies afin de faire de la place à Russell. En réapprovisionnant leur placard de sélection, ils seront une équipe rare qui est prête à concourir pour un championnat et qui est chargée de capitaux de projet. Un jour, peut-être que ces jeunes joueurs et ces choix de repêchage pourraient être utilisés pour décrocher la prochaine superstar qui se retrouve sur le marché du commerce. Les Warriors auraient besoin d’un salaire pour faire fonctionner ces types de grosses affaires, et Wiggins pourrait être un bon remplisseur de contrats à partir de 2021, alors qu’il n’aura plus que deux saisons sur son contrat, jusqu’à l’intersaison 2023, quand ils pourrait signer et échanger. Nous sommes loin de ce point, mais d’ici là, peut-être que les Sixers chercheront à séparer Ben Simmons et Joel Embiid, James Harden voudra quitter Houston, ou Devin Booker l’aura finalement à Phoenix; ou, ironiquement, KAT voudra rompre avec Russell. La seule façon dont les guerriers auraient une chance de décrocher une étoile dans un métier est s’ils ont les salaires et les actifs nécessaires pour le faire; cela aide à planifier à l’avance.

Tout cela est théorique. Les résultats de Wiggins n’ont pas beaucoup changé, peu importe qui l’a coaché ​​ou quelles habitudes il a révisées. Il est possible que le contrat de Wiggins soit un albatros. Les joueurs du repêchage des Warriors pourraient échouer – c’est pourquoi ils ont raison de demander un meilleur premier tour aux Timberwolves. Mais il y a aussi une logique solide dans le paquet commercial proposé pour Russell: il pourrait aider les guerriers à rester dans la course au titre tout en investissant dans l’avenir.

Le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, a déclaré en 2018 qu’il souhaitait que sa franchise dure 20 ans comme les Spurs. Les choix de repêchage, les jeunes joueurs et les salaires qui seront échangeables au cours de la bonne année sont ce dont ils ont besoin pour continuer à avancer pendant que Steph, Klay et Draymond jouent dans la trentaine. Échanger contre Wiggins est un risque, mais il pourrait être le risque qui garde les Warriors à des années-lumière d’avance.

