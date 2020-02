Buzz des échéances commerciales de la NBA: la question D’Angelo Russell

L’avenir de D’Angelo Russell est devenu la plus grande question à la date limite des échanges de la NBA. Mais avant que Russell puisse être traité, d’autres dominos devront tomber. Les Wolves sont à la poursuite de Russell et sont à la recherche d’actifs pour élaborer une offre acceptable pour les Warriors. Récemment, un accord tripartite a été discuté qui aurait envoyé Robert Covington à Houston, Clint Capela à Atlanta et le choix de premier tour de Brooklyn 2020 d’Atlanta au Minnesota, selon plusieurs sources de la ligue. Mais Golden State a décliné l’offre du Minnesota – qui comprenait le premier Brooklyn et son propre choix de premier tour en 2020 – et les pourparlers à trois ont été suspendus.

Tout au long de la saison, des sources de la ligue ont déclaré que les Warriors veulent voir comment Russell joue aux côtés de Steph Curry, lorsque le double MVP reviendra en mars, avant d’apporter des changements spectaculaires. Les exigences élevées de Golden State pour Russell sont la raison pour laquelle le Minnesota demande tant pour Covington. Il a été largement rapporté que les Timberwolves veulent deux choix au premier tour pour Covington, bien que des sources de la ligue disent qu’ils ont également cherché des forfaits comprenant un premier et un jeune joueur – ils ont demandé Matisse Thybulle et une première des Sixers, selon The Anthony Slater de l’athlète. Ils n’obtiendront pas autant, mais les sources de la ligue s’attendent toujours à ce que les Timberwolves obtiennent quelque chose pour Covington. Qu’ils conservent cet actif ou le retournent pour Russell reste à voir. Mais il y a un accord à faire pour Russell si les Wolves peuvent trouver suffisamment d’actifs et ne protègent pas leur propre choix de première ronde.

Houston, Philadelphie, Dallas et Denver s’intéressent à Covington, selon des sources. Dallas et Denver ont un intérêt minime, ce qui place Houston et Philadelphie en pole position pour l’une des ailes 3 et D les plus réputées de la ligue. Covington ne se déplace pas aussi agilement en défense qu’il l’a fait au cours des saisons passées après une opération au genou en avril dernier, mais il est toujours un défenseur solide et fiable qui pourrait aider une équipe de séries éliminatoires et tirer sur un clip supérieur à la moyenne de 3, ce qui explique l’intérêt de Houston .

L’acquisition de Covington n’est pas simple pour les Rockets; ils auraient besoin de trouver une troisième équipe pour Capela. Atlanta, Boston et Brooklyn font partie des équipes que Houston a approchées pour le centre. Selon des sources de la Ligue, les Rockets ont proposé Capela aux Nets pour un package comprenant Jarrett Allen et Taurean Prince, ce que Brooklyn a refusé. Les Celtics ont un premier parmi les six premiers protégés des Grizzlies qui ne seront pas protégés l’année prochaine qu’ils pourraient balancer dans un commerce – mais étant donné que Memphis est actuellement huitième dans l’Ouest, ce choix est susceptible de transmettre cette saison – ainsi que la recrue aile Roméo Langford. Les Hawks restent la destination la plus probable pour Capela, ce qui conduirait à un ensemble de possibilités complètement différent.

Si les Hawks débarquent Capela, cela signifie qu’ils auront probablement trouvé une nouvelle maison pour John Collins. Bien que Collins ait eu du succès en tant que partenaire pick-and-roll avec le meneur Trae Young, il devrait exiger bien plus de 20 millions de dollars par an, soit dans une prolongation cet été ou s’il frappe agence libre restreinte l’été prochain. Atlanta ne veut pas investir ce type d’argent dans Collins, compte tenu de ses limites défensives. Les Hawks préféreraient une alternative moins chère – comme Capela, ou le centre des Cavaliers Tristan Thompson, selon des sources – et investiraient toutes les économies dans un autre manieur de balle qui complète Young.

Houston aurait besoin d’un nouveau centre si Capela est déplacé, ce qui pourrait venir dans un accord à trois impliquant Atlanta, Boston ou une autre équipe, ou dans un accord distinct impliquant une équipe comme Utah pour Ed Davis ou Phoenix pour Aron Baynes. Un nom à surveiller sur le marché du rachat est Ian Mahinmi, qui pourrait devenir disponible, bien que l’intérêt de Houston ne soit pas clair. Peu importe la prochaine étape, la négociation de Capela signifierait une intention de se concentrer fortement sur de plus petites files d’attente.

Tous ces métiers théoriques dépendent de la mission du Minnesota de débarquer Russell. Les Timberwolves espèrent conclure un accord maintenant: si les Warriors choisissent de tenir jusqu’à l’été, davantage de prétendants pour Russell pourraient émerger, entraînant le prix hors de la fourchette du Minnesota. Ne sous-estimons pas à quel point Russell est bon: il est un gardien de 23 ans en moyenne 24 points tout en tirant à 38% sur 3 à 10 tentatives par match. Ces chiffres sont obscènes. Les seuls autres gardes qui ont en moyenne plus de 23 points et neuf tentatives de 3 points sur une saison complète sont Curry et James Harden; Young, Luka Doncic et Damian Lillard le font également cette saison. Russell, Curry et Lillard sont les seuls joueurs à tirer plus de 37 pour cent de 3 au cours de ces saisons, mettant Russell en rare compagnie.

Les Warriors pourraient puer, mais Russell a été encore meilleur qu’il ne l’était avec les Nets lors de sa première campagne All-Star. Russell a acquis une réputation de maître-ballon dominant, mais les Warriors ont déclenché les compétences hors-balle qui avaient été en hibernation depuis qu’il était étudiant de première année à l’Ohio State. Jusqu’à présent cette saison, Russell a réussi 95 tirs à trois points en demi-terrain, selon Synergy Sports; 21 sont venus via des écrans, 20 via des spots et 12 via des transferts de dribble, une plus grande variété que la saison dernière, lorsque la majorité est venue par pick-and-roll et isolations. Quand Curry et Klay Thompson reviennent, n’est-ce pas précisément le type de joueur que les Warriors voudraient?

Russell ressemble à un joueur qui peut combler le vide laissé par Shaun Livingston et Andre Iguodala. Peut-être qu’il n’est pas assez bon défensivement pour remplir parfaitement leurs chaussures, mais il est difficile d’imaginer que les Warriors puissent acquérir un joueur qui s’adapte mieux. Compte tenu de l’âge, de la production et du contrat de Russell – il a signé au cours de la saison 2022-2023 – sa valeur ne peut augmenter que s’il reste en bonne santé et continue de produire. Vous pouvez comprendre pourquoi les Warriors voudraient le garder et voir ce qui se passera la saison prochaine lorsque l’équipe sera à pleine puissance.

Les raisons pour lesquelles Golden State préfère être patient sont les mêmes raisons pour lesquelles le Minnesota le veut tellement. Russell pourrait former un partenariat de rêve avec Karl-Anthony Towns – un meneur de jeu pick-and-roll qui peut marquer et passer. Dans le passé, Towns a joué avec des buteurs comme Derrick Rose et des passants comme Ricky Rubio, mais jamais avec le combo que Russell apporte au sol. Le fait que Russell soit jeune – et qu’ils soient amis hors du terrain – ne fait qu’ajouter à l’appel.

Le nom de Russell ne disparaîtra pas de sitôt dans les négociations commerciales. Les Knicks le poursuivent également, comme l’ont rapporté Shams Charania et Jon Krawczynski de The Athletic. Encore plus de prétendants pourraient émerger, si les guerriers décidaient d’attendre. Le Minnesota doit également être sûr qu’il existe réellement un point d’atterrissage pour Covington; les prétendants sont limités, et les Rockets pourraient toujours éliminer les Wolves et conclure un accord avec seulement Atlanta – des sources de la ligue disent que les Rockets et les Hawks parlent sans la participation du Minnesota.

Il pourrait se passer beaucoup de choses d’ici 15 heures. ET jeudi. Les discussions qui se déroulent actuellement pourraient être un prélude à des mouvements encore plus importants cet été – ou elles pourraient aboutir à de multiples transactions importantes à la date limite.

