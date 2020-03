Ça fait mal! Rodolfo Pizarro assure que Chivas a pu couler sa carrière

Source: Twitter @Marcela_Ruiz_XD

Rodolfo Pizarro était l’un des acteurs les plus importants Chivas à l’ère de Matías Almeyda. Le footballeur est actuellement dans les rangs du Inter Miami avec l’intention de pouvoir sortir pour L’Europe.

En entrevue pour ESPN, le joueur mexicain a révélé que le Guadalajara a pu couler sa carrière. “C’est complètement différent d’être là à Chivas, pour le meilleur ou pour le pire, cela peut couler votre carrière pour ne pas savoir comment gérer la pression ou cela peut vous catapulter pour être une figure“Il a commenté Tableau noir.

L’équipe de jeunes du Tuzos Il a admis que lorsqu’il faisait partie de l’ensemble hidalguense n’avait pas beaucoup de réflecteurs. “J’étais à Pachuca et j’ai marqué deux buts et personne ne vous a prêté attention. A Chivas, vous marquez deux buts de suite et vous êtes déjà un crack. Égal en sélection, il est plus facile d’arriver en étant à Chivas“Ajout du footballeur de Inter Miami.

Rodolfo Pizarro a fait ses débuts cette saison dans la MLS et est le joueur de franchise de la boîte David Beckham.