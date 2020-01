Pierre-Emerick Aubameyang a engagé son avenir à Arsenal et a accusé les médias d’avoir fabriqué des rumeurs le liant à un éloignement des Emirats.

Des informations suggèrent que le capitaine des Gunners n’est pas satisfait de l’état actuel des choses au club et pourrait ne pas rester longtemps.

Aubameyang a marqué 56 buts en 89 matches à Arsenal depuis son arrivée du Borussia Dortmund en janvier 2017

Ray Parlour dit qu’Arsenal devrait laisser Aubameyang partir s’il n’est pas engagé dans le club

Cependant, dans un message enflammé aux fans, Aubameyang a abordé les histoires dans ses notes de programme d’avant-match avant la victoire de la FA Cup sur Leeds.

Le joueur de 30 ans a écrit: «Je voudrais également réagir à certaines des rumeurs qui circulent à mon sujet dans les médias.

«Les gens aiment inventer des histoires et ils devraient se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Ils parlent trop et ça me fait la tête!

«Je suis le capitaine d’Arsenal. J’adore ce club. Je m’y suis engagé et je cherche désespérément à le ramener au sommet, là où il appartient. »

Cela représente le dernier développement positif du manager d’Arsenal, Mikel Arteta, qui a supervisé une victoire acharnée 1-0 contre une impressionnante équipe de Leeds lundi soir.

Et le patron des Gunners était peut-être encore plus ravi de la déclaration d’Aubameyang que des performances de son équipe.

Mikel Arteta a salué Pierre-Emerick Aubameyang pour son attitude incroyable depuis son arrivée en tant que manager d’Arsenal

«J’étais ravi de cela et vraiment heureux», a déclaré Arteta.

«Son engagement depuis le jour où j’ai franchi cette porte a été phénoménal, le travail qu’il a fait, son attitude à l’endroit avec les joueurs.

“Il l’a fait (fin des spéculations), je le fais, je le veux ici et je suis tellement content de lui, alors j’espère que c’est la fin de l’histoire.”

