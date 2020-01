Cabrera justifie sa signature pour l’Espanyol: “Maintenant, l’avenir est assuré jusqu’à 33 ans”

La centrale a changé dans le marché d’hiver le Getafe, qui est actuellement en position de champions, par la perruche, colista de LaLiga Santander. Il n’est pas surprenant que beaucoup n’aient pas compris la signature de Leandro Cabrera pour lui Espanyol, quelque chose qu’il voulait lui-même expliquer.

“J’ai eu des partenaires à Getafe qu’un an tout le monde les aimait et l’autre une blessure et tout baiser”

«C’est cette demi-saison et quatre ans de plus. J’ai un avenir sûr jusqu’à mes 33 ans. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Het j’avais des compagnons à Getafe qu’un an tout le monde les aimait et l’autre une blessure et merde tous. Parlant mal. Vous ne pensez jamais que le pire va se produire, mais cela peut arriver. Cette opportunité d’un contrat long et évidemment d’une amélioration économique a été présentée», A déclaré l’Uruguayen dans Digital Ovation.

Leandro Cabrera: “Dans le football d’aujourd’hui, une équipe peut vous aimer et demain elle vous donnera un coup de pied”

“Pour les fans, c’est plus difficile à comprendre, mais dans le football aujourd’hui, une équipe peut vous aimer et demain elle vous donne un coup de pied et vous sort. C’est le truc, parfois les décisions sont prises par les clubs et parfois par les joueurs », a ajouté Leandro Cabrera.

Sur la situation de l’Espanyol, le défenseur a indiqué: «C’est un club spectaculaire, historique d’Espagne, mais la situation est aujourd’hui critique. Et quand j’ai décidé d’y aller, moi et les autres dédicaces, nous sommes allés parce que ce qui vous appelle c’est le club qui est énorme“