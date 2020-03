Cadena Ser: Le Dortmund a posé des questions sur Mariano plutôt que sur Haaland

Les journalistes Antón Meana et Pablo Pinto ont expliqué, dans le cadre du programme Cadena SER Sports Carousel, que le bélier merengue était le premier choix des Allemands avant de partir pour le Norvégien. Ils parlent également des offres de la Premier League et du Qatar.

Erling Braut Haaland est le nom de la mode en Europe, à la fois pour ce qui a été fait au RB Salzburg et pour sa bonne intégration au Borussia Dortmund, qui l’a signé cet hiver en échange de 20 millions de transferts et d’un montant légèrement supérieur en commissions, en plus de mettre une clause de 75 millions d’euros à compter de janvier 2021.

Il a disputé 10 rencontres avec la discipline allemande, marqué 12 buts et distribué 2 passes décisives en 647 minutes, ce qui se traduit par un score toutes les 54 ‘environ, presque rien. Cependant, dans l’espace radio susmentionné, il est rapporté que le Norvégien n’était pas la première option pour les cols noirs, qui sentaient déjà que la scène de Paco Alcácer a pris fin parce qu’il ne pouvait pas compter régulièrement sur lui à cause des blessures.

Selon ses sources allemandes, le deuxième classé de la Bundesliga a posé des questions sur la situation de Mariano Díaz, quelque chose qu’ils ont déjà fait en été et où ils ont reçu la même réponse négative du footballeur. On parle également des offres de la Premier League et même du Qatar, le pays du Moyen-Orient étant le seul où il est venu égaler son salaire actuel (4M) dans l’ensemble merengue.

Malgré les quelques opportunités qu’offre l’Espagnol-Américain, après avoir joué 45 minutes en 3 étapes de ce qui se passe en saison, sa volonté est de rester en été en ayant le sentiment de pouvoir passer devant Luka Jovic. L’objectif dans la Classique, au moment de la condamnation, peut signifier un changement de dynamique dans leur participation et que Zinedine Zidane commence à lui faire davantage confiance.

