Calamitous Crystal Palace part Leicester City les trois points

LEICESTER, ANGLETERRE – 04 JUILLET: Jamie Vardy de Leicester City célèbre avec Harvey Barnes après avoir marqué le deuxième but de son équipe alors que Mamadou Sakho de Crystal Palace réagit lors du match de Premier League entre Leicester City et Crystal Palace au King Power Stadium le 04 juillet 2020 à Leicester, en Angleterre. Les stades de football en Europe restent vides en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois gouvernementales sur l’éloignement social interdisent aux fans de pénétrer à l’intérieur des sites, ce qui entraînera tous les matches à huis clos. (Photo de Michael Regan / .)

Deux erreurs évitables de Crystal Palace, aux côtés d’un but de Jamie Vardy, ont offert à Leicester City les trois points au King Power Stadium.

Poor First Half as Palace Withhold

James Justin de Leicester a été le premier joueur à créer une tentative de but. L’arrière droit, qui a progressé en tandem avec l’attaque des Foxes, s’est retrouvé dans un espace libre au bord de la zone et a tiré un tir au but, mais n’a pu que faire vibrer la barre transversale.

Cependant, c’était la seule chance claire des Foxes de la mi-temps. Bien qu’ils aient abordé la défense du Palais à plusieurs reprises, ils n’étaient pas suffisamment cliniques pour prendre la tête avant la mi-temps.

Les visiteurs, à leur crédit, ont été excellents sur le plan défensif au premier semestre. Mamadou Sakho commandait la défense, montrant une ombre de lui-même, aux côtés de Gary Cahill.

Cependant, on ne peut pas en dire autant à l’avenir. Alors que leurs hôtes ont créé des opportunités et manquaient simplement d’un avantage clinique, on ne pouvait pas en dire autant de l’équipe de Roy Hodgson.

Le principal problème pour les Eagles était que Jordan Ayew et Wilfried Zaha ont été annulés. Aucun des deux ne semblait pouvoir y aller et ont ensuite été restreints par les Foxes.

Calamity donne à Leicester la tête

Une erreur catastrophique du gardien de but du Palais, Vicente Guiata, a donné l’avantage aux Renards.

Après un échange soigné sur le côté gauche, Youri Tielemans a frappé une balle basse dans la surface qui aurait dû être gérée par les visiteurs.

Cependant, une rupture de communication entre Guiata et Sakho a fait que Kelechi Iheanacho s’est glissé derrière et a poussé à la maison pour donner à Leicester la tête.

De là, Palace chassait les renards.

Gary Cahill a finalement enregistré le premier tir des visiteurs sur la cible à partir d’une tête libre à l’intérieur de la boîte, mais cela a été facilement géré par Schmeichel.

Les Foxes ont ensuite doublé leur avance à la 77e minute grâce à une autre erreur de Palace.

Cherchant à jouer le ballon rapidement après un coup de pied de but, Guaita a placé le ballon vers le bas et a mélangé le ballon à Mamadou Sakho. Le Français, cependant, ne pouvait pas contrôler le ballon et a été rapidement intercepté par Harvey Barnes, qui a envoyé le ballon à Jamie Vardy pour rentrer dans le filet vide.

Leicester a ensuite réussi 3-0 tardivement. Les Foxes se sont détachés lors de la contre-attaque, et le rythme de Jamie Vardy a signifié qu’il était dans un espace dégagé en quelques secondes, avant de s’écailler au-delà du Guiata échoué.

La défaite signifie que l’équipe de Roy Hodgson est désormais sans match en trois matchs, tandis que Leicester a augmenté ses chances de se qualifier pour la Ligue des champions.

