José Manuel Calderón, ancien joueur et actuellement assistant spécial de l’Association nationale des joueurs de basket-ball (NBPA), a reconnu hier que parler des dates pour le retour de la NBA est “compliqué” bien qu’il ait assuré que, lorsque la compétition pourrait reprendre, elle serait ” vaut mieux avoir des jeux à huis clos que de ne pas les avoir. ” La pandémie de coronavirus affecte la NBA, on ne sait pas si elle pourra finir la saison ou non.

.