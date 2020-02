Calendrier, canaux, flux, écarts de points

Au cours des deux premières semaines de la saison XFL 2020, un concurrent de haut niveau pour le titre XFL a émergé à chaque conférence. Les DC Defenders, dotés d’une défense étouffante et menés en attaque par l’ancienne star de l’Ohio Cardale Jones – qui avait l’air prête pour la NFL pendant son séjour dans la XFL – ont une fiche de 2-0 après une victoire éclatante de 27-0 contre les New York Guardians. Dans l’Ouest, le quart-arrière de Houston P.J. Walker est l’un des principaux candidats MVP et a ses Roughnecks à 2-0 dans ce qui semble être une conférence par ailleurs faible.

Les deux équipes invaincues iront sur la route dans la semaine 3, mais DC et Houston sont favorisés pour passer à 3-0 ce week-end. Les deux favoris du jeu de titre sont à un mois d’un avant-première potentielle du championnat, les Roughnecks accueillant les Defenders le 22 mars. Pourtant, nous n’avons pas un tiers de la saison dans les livres, et tout peut arriver.

Voici le récapitulatif complet des rencontres de la semaine 3. Toutes les informations sur les paris via BetMGM.

Samedi 22 février

Houston Roughnecks (2-0) contre les Vipers de Tampa Bay (0-2)

Temps: 14h00. ET

Emplacement: Stade Raymond James

Canal: abc

Courant: Regarder l’application ESPN / ESPN

Écart de points: Roughnecks -6,5

Plus / moins: 45,5

Dallas Renegades (1-1) chez Seattle Dragons (1-1)

Temps: 17h00. ET

Emplacement: Champ CenturyLink

Canal: RENARD

Courant: Fox Sports Go

Écart de points: Renegades -4,5

Plus / moins: 42,5

Dimanche 23 février

Gardiens de New York (1-1) aux BattleHawks de Saint-Louis (1-1)

Temps: 15:00. ET

Emplacement: The Dome at America’s Center

Canal: ESPN

Courant: Regarder l’application ESPN / ESPN

Écart de points: BattleHawks -9,5

Plus / moins: 42,5

DC Defenders (2-0) aux LA Wildcats (0-2)

Temps: 18 h 00 ET

Emplacement: Parc sportif de santé Dignity

Canal: FS1

Courant: Fox Sports GO

Écart de points: Défenseurs -8

Plus / moins: 44

.