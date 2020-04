Calendrier des tournois réservés aux joueurs «NBA 2K», résultats et comment regarder ou diffuser

La saison NBA étant suspendue en raison de la propagation de Covid-19, 16 joueurs participeront à un tournoi NBA 2K20 débutant vendredi soir. Le gagnant recevra 100 000 $ pour faire un don à l’organisme de bienfaisance de son choix. Le domaine comprend Kevin Durant, Trae Young, Donovan Mitchell, Devin Booker et Hassan Whiteside.

Les matchs d’ouverture auront un segment d’une heure sur ESPN ou ESPN2, Durant contre Derrick Jones Jr. annonçant les choses sur la chaîne principale à 19h30. ET. Les 16 joueurs ont été classés en fonction de leur classement dans le jeu et, deuxièmement, de leur ancienneté dans la ligue. Les jeux peuvent également être diffusés en continu sur YouTube, Facebook, Twitter et Twitch.

Voici les matchs

N ° 1 Kevin Durant vs N ° 16 Derrick Jones Jr., ESPN à 19h30 ET

N ° 7 Zach LaVine vs n ° 10 Deandre Ayton, ESPN2 à 20h30 ET

N ° 2 Trae Young vs N ° 15 Harrison Barnes, ESPN2 à 21h30 ET

N ° 3 Hassan Whiteside vs n ° 14 Patrick Beverley, ESPN2 à 22h30 ET

Montrezl Harrell n ° 8 contre Domantas Sabonis n ° 9

Devin Booker n ° 5 vs n ° 12 Michael Porter Jr.

N ° 4 Donovan Mitchell contre N ° 13 Rui Hachimura

No. 6 Andre Drummond vs No. 11 Cousins ​​Demarcus

Voici le support

Voilà comment cela fonctionne

Les jeux seront tous joués sur une Xbox One dans un style à élimination directe pour les deux premiers tours. Les demi-finales et les finales seront une série parmi les meilleures de trois. Chaque joueur a choisi huit équipes avec lesquelles jouer et peut les utiliser une fois en cours de route. Nous savons déjà que Durant a choisi les Nets, Bulls, Mavericks, Warriors, Rockets, Clippers, Thunder et Jazz, et Jones Jr.a choisi les Celtics, Nets, Mavericks, Clippers, Lakers, Heat, Bucks et Sixers

Programme

Tour 1

Le 3 avril, le spectacle d’avant-tournoi commence à 19 h 00. ET sur ESPN, avec des matchs qui durent quatre heures après.

Le 5 avril, les matchs se dérouleront à partir de 12 h 00. HE à 16 h 00 ET sur ESPN2

Quarts de finale

Le 7 avril, les matchs se dérouleront à partir de 19 h 00. HE à 23 h 00 ET sur ESPN2

Demi-finales et finales

Le 11 avril, les matchs seront joués sur ESPN à un moment à déterminer

Qui va gagner?

Je n’en ai aucune idée, mais je vais définitivement avec l’un des jeunes pour gagner. Peut-être Trae Young? Rui Hachimura? Vraiment, nous ne sommes là que pour les mèmes.