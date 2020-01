Calendrier du 21e jour de la Ligue de Santander

Après la dernière égalité de la Copa del Rey, la Ligue de Santander revient. Le jour 21 débutera vendredi avec un affrontement entre Osasuna et Lift à El Sadar. Dimanche viendra le tour du leader, le Barcelone, qui doit surmonter un match compliqué contre Valence Si vous souhaitez continuer à mener le classement. Si la victoire à Mestalla n’est pas remportée, le Real Madrid peut être placé en tant que leader solo s’il gagne à Pucela à Valladolid.

La morbidité de cette journée est de voir comment les fans de rojiblanca reçoivent Athlète de Madrid après être tombé en Coupe contre le Culturel léonais. Le Simeone aura la possibilité de réclamer contre le Leganés. Le derby de Madrid aura lieu dimanche, le jour où ils joueront également Celtique et le Eibarle Getafe et le Betis, la Société réelle et le Majorque et Valladolid et le Real Madrid. Un jour avant, ils joueront le Espanyol et le Athlétique, Valence et Barcelone, le Alaves et le Villarreal et le Séville et le Grenade.

Jour 21 de la Ligue de Santander

league sa(Vendredi, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Espanyol – Athletic Club (Samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Valence – Barcelone (Samedi, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Alavés – Villarreal (Samedi, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Séville – Grenade (Samedi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Atlético de Madrid – Leganés (Dimanche, 12h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Celtique de Vigo – Eibar (Dimanche, 14h00 / But)

Getafe – Real Betis (Dimanche, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Real Sociedad – Real Mallorca (Dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Real Valladolid – Real Madrid (Dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)