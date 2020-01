Calendrier du jour 22 de la Ligue de Santander

Après le huitième de la Copa del Rey, la Ligue de Santander revient avec le Round 22, qui se jouera samedi et dimanche. Le Real Madrid arrive à cette date en tant que leader solo, une position qu’il défendra à Santiago Bernabéu contre Athlétique. Il Barcelone, qui vient de s’imposer avec force aux Leganés, reste à l’affût et sera chargé de clore la journée.

Le troisième en désaccord, le Séville, est tombé éliminé en Coupe aux mains de Mirandés, et aura la possibilité de compenser Alaves avant son passe-temps. La quatrième place, qui donne accès à la prochaine édition de la Ligue des champions, sera défendue par le Getafe à la maison devant Athlétique, équipe qui aspire à entrer dans des positions européennes.

En ce qui concerne la lutte pour la permanence, la Leganés recevra le sixième classé à Butarque, le Société réelle. Il Espanyol, colista bien que lié aux points avec la boîte de concombre, se rendra à Los Cármenes pour faire face à la Grenade. Il Celtic of Vigo Il jouera également à l’extérieur, il jouera à Mestalla contre Valence.

Il Real Mallorca, qui est hors des positions de danger, n’y tombera pas s’il gagne à Real Valladolid à Son Moix. En outre, ce Jour 22 mesurera également leur force sur Eibar et le Betis à Ipurua et Villarreal et Osasuna dans le stade de la céramique.

Jour 22 de la Ligue de Santander

Grenade – Espanyol (Samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Real Madrid – Atlético de Madrid (Samedi, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Real Mallorca – Real Valladolid (Samedi, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Valence – Celtic of Vigo (Samedi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Leganés – Real Sociedad (Dimanche, 12h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Eibar – Real Betis (Dimanche, 14h00 / But)

Club athlétique – Getafe (Dimanche, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Séville – Alavés (Dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Villarreal – Osasuna (Dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Barcelone – Levante (Dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)