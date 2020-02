Calendrier du jour 23 de la Ligue de Santander

Après avoir chuté en Copa del Rey, le Real Madrid et Barcelone affronteront la 23e journée de la Ligue de Santander avec l’obligation de gagner. L’équipe de meringue pour continuer en tant que leader et l’équipe du Barça pour atteindre les objectifs en première position. Il jouera d’abord contre le Real Madrid, il jouera dimanche à El Sadar contre Osasuna. Barcelone clôturera la journée, également en tant que visiteur, contre le Betis à Benito Villamarín.

Journée portes ouvertes 23 les Alavés et Eibar à Mendizorroza. Déjà samedi, Levante recevra dans la Ciutat del Valencia à Leganés, la Getafe dans le Colisée à Valence, le Real Valladolid à Pucela à Villarreal et l’Atlético de Madrid dans la Wanda Metropolitano à Grenade, qui a atteint les demi-finales de la Copa del Rey.

Les deux autres demi-finalistes, la Real Sociedad et l’Athletic, s’affronteront lors du derby basque qui aura lieu dimanche à Anoeta. Avant de jouer l’Espanyol et le Real Malloca au RCDE Stadium. En plus du Real Madrid et de Barcelone, qui, comme nous l’avons dit, joueront dimanche contre Osasuna et Betis respectivement; Celta de Vigo et Séville mesureront leurs forces à Balaído.

Jour 23 de la Ligue de Santander

Alavés – Eibar (Vendredi, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Levante – Leganés (Samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Getafe – Valence (Samedi, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Real Valladolid – Villarreal (Samedi, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Atlético de Madrid – Grenade (Samedi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Espanyol – Real Mallorca (Dimanche, 12h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Real Sociedad – Athlétique (Dimanche, 14h00 / But)

Osasuna – Real Madrid (Dimanche, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Celtic of Vigo – Séville (Dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Real Betis – Barcelone (Dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)