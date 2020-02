Calendrier du jour 26 de la Ligue de Santander

Il Real Madrid aura l’occasion de rattraper la défaite contre le Manchester City au Bernabéu devant le Barcelone, un match dans lequel l’équipe blanche peut récupérer le leadership de la Ligue de Santander. Sans aucun doute, «la Classique» sera le match le plus remarquable de la journée 26.

Cette journée fera face à deux techniciens interrogés comme Albert Celades et Rubi dans le Valence – Betis qui aura lieu à Mestalla. La Société réelle, pour sa part, recevra Valladolid à Anoeta avant son affrontement en Coupe contre le Mirandés; tandis que le Grenade et le Athlétique ils feront de même, aussi en tant que locaux, avant Celtic of Vigo et Villarrealrespectivement. De plus, le Eibar jouera contre lui Liftle Leganés avant le Alaves, Séville contre Osasunale Espanyol contre Athlète de Madrid et le Real Mallorca avec lui Getafe.

Jour 26 de la Ligue de Santander

Real Sociedad – Real Valladolid (Vendredi, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Eibar – Levante (Samedi, 13 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Valence – Real Betis (Samedi, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Leganés – Alavés (Samedi, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Grenade – Celtique de Vigo (Samedi, 21 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Séville – Osasuna (Dimanche, 12h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Athletic Club – Villarreal (Dimanche, 14h00 / But)

Espanyol – Atlético de Madrid (Dimanche, 16 h 00 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Real Mallorca – Getafe (Dimanche, 18 h 30 / Movistar Liga et Mitele Plus)

Real Madrid – Barcelone (Dimanche, 21h00 / Movistar Liga et Mitele Plus)