calendrier et où regarder en ligne la finale européenne de handball en direct à la télévision

Espagne contester cela Dimanche 26 janvier la fin de European Handball 2020. Citation avec l’histoire pour le Hispanique qui fera face à une rue La Croatie L’équipe espagnole masculine a entre les mains la possibilité de décrocher son deuxième titre consécutif sur le vieux continent. La rencontre entre l’Espagne et la Croatie se joue depuis le 16 h 30 Le duel sera diffusé via Teledeporte, la chaîne sportive de RTVE. Dans OK QUOTIDIEN Vous pouvez suivre la minute par minute de la finale.

Les de Jordi Ribera, Entraîneur espagnol, ils ont l’histoire entre les mains après avoir terminé une fois de plus un grand championnat d’Europe. Les Hispanique Jusqu’à présent, ils n’ont donné un nul dans tout le championnat, dans la deuxième phase du tournoi, curieusement devant les Croates, qui partagent également des statistiques. Non seulement il aura Espagne la possibilité d’atteindre son deuxième titre européen consécutif, mais en finale une place est en jeu pour la prochaine Jeux olympiques qui aura lieu à Tokyo.

Le tirage au sort avant La Croatie dans la deuxième phase, il reflétait l’égalité entre les deux combinés (22-22). Au-delà de cette égalité, le reste du match a été marqué par une large victoire Hispanique, à l’exception des demi-finales avant Slovénie, qui a battu par 34-32. Le reste du match qu’il a surmonté a eu lieu avant Lettonie (33-22), Allemagne (33-25), Pays Bas (36-25), République de Cehca (31-26), Autriche (30-26), Biélorussie (37-28). Espagne et La Croatie ils se sont déjà rencontrés en finale avant, en 2005, à l’occasion de Coupe du monde où les Espagnols battaient 40-34.

La façon de La Croatie Jusqu’à présent, les affrontements ont été un peu plus serrés, avec de courts résultats en faveur. Dans la première phase, il a dépassé Monténégro (27-21), Biélorussie (31-23) et Serbie (24-21); dans le second Autriche (27-23), Allemagne (25-24) et Tchèque (22-21), plus le tirage au sort avant Espagne; et enfin le triomphe long et dur avant Norvège, dont il a eu besoin de deux extensions pour atteindre la finale (29-28).

Où télévisez-vous la finale européenne de handball entre l’Espagne et la Croatie?

La finale entre Espagnols et Balkans sera retransmise sur Teledeporte et pourra être suivie minute par minute avec les commentaires de OK QUOTIDIEN.

Quelle est l’heure de la finale européenne de handball entre l’Espagne et la Croatie?

La rencontre entre l’Espagne et la Croatie de la finale du handball européen débutera à 16 h 30 (un de moins si vous êtes aux Canaries).