calendrier et où regarder en ligne le match de la Ligue de Santander aujourd’hui en direct à la télévision

Valence et Barcelone mesurer vos humeurs aujourd’hui samedi 25 janvier dans le Stade Mestalla. La réunion, qui débutera à 16h (un de moins si vous êtes aux Canaries) et correspond au vingt et unième jour de la Ligue de Santander, L’enjeu est de taille pour les deux équipes, notamment avec l’accent mis sur les deux bancs: dans le culé Quique Setién et en che Albert Celades

Le duel sera diffusé à la télévision sur la chaîne Movistar LaLiga et pourrait également être le match Valence – Barcelone de la Ligue de Santander suivi minute par minute par le site Internet de OK QUOTIDIEN en direct.

Problèmes pour Setién. Avec seulement deux matchs derrière le dos sur le banc de Blaugrana, l’entraîneur cantabrique était en charge de l’équipe dans le match effrayant de Can Misses (1-2), qui a presque pris fin avec l’élimination du Copa del Rey aux mains de Ibiza de la seconde B. C’était Griezmann le sauveur pour tous, avec un double qui commence à justifier le pari sur lui, plus les jours où il aspire à Luis Suarez et on parle beaucoup d’un substitut possible … dans Mestalla

Rodrigo Moreno est le favori du Barça pour combler le vide que le charrúa laissera pendant des mois. Mais le Valence C’est clair. Si vous voulez le joueur, allez dans la boîte. Pour le moment, le joueur est touché et est douteux pour ce match jusqu’à la dernière minute. Celades gère déjà des alternatives à son évasion possible. Vous devrez également faire face au faible Même, par pénalité, au centre du terrain. Cela, et le dernier précédent de la ligue, le rougissement 4-1 avant le Majorque.

Il Valence – Grenade de cela 25 janvier commencera à 16h et il peut être vu à la télévision via Movistar LaLiga. La réunion sera également commentée minute par minute OK QUOTIDIEN, avec le précédent, les alignements et chaque action du choc entre les chés et les culés.

À quelle heure joue Valence – Barcelone?

Espagne: 25/01/2020 16h00 (15h00 aux Canaries).

Où joue Valence – Barcelone?

Stade Mestalla

Où télévisez-vous Valence – Barcelone?

Qui arbitre Valence – Barcelone?

Jesús Gil Manzano (Comité d’Estrémadure)

Compositions possibles de Valence – Barcelone

Valence: Jaume; Wass, Garay, Gabriel, Gayà; Ferrán, Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler; Maxi Gomez et Rodrigo.

Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong, Vidal; Messi et Griezmann.