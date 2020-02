Calendrier et où regarder en ligne le match de la Ligue de Santander en direct

Barcelone et Getafe contester cela Samedi 15 février Jour 24 du Ligue de Santander. Le blaugrana et les azulones sont mesurés dans un duel avec beaucoup de morbidité et la querelle occasionnelle, tous deux viennent de gagner leurs derniers matchs de championnat, pour mettre en évidence les quatre consécutifs des getafenses. Le duel commencera après 16h (un de moins si vous êtes aux Canaries) dans le Camp Nou et peut être suivi en direct par Movistar LaLiga et en ligne minute par minute sur le site Web de OK QUOTIDIEN.

Sur la table sera pour ce duel les négociations prévisibles qui seront lors de la rencontre entre les directives de Barça et Getafe La nécessité pour les Catalans de signer un contrat supplémentaire ajouté à leur capacité économique nulle et la réceptivité du club pourraient conduire à Ange s’habiller pour la dernière fois avec l’élastique getafense. L’attaquant de Tenerife est l’une des options les plus envisageables envisagées dans le Camp Nou.

Dans le sport, le Barcelone Il émet le doute que la mise en œuvre du modèle de Quique Setién, qui donne des résultats lors des dernières rencontres avec deux victoires, mais cela ne convainc toujours pas. En outre, le technicien cantabrique est réuni avec José Bordalás, avec lequel il n’y a pas de bon sentiment. Vous devrez également faire de la dentelle aux fuseaux à l’arrière. Umtiti et Semedo Ils commencent comme titres mais tous les deux ont de l’inconfort. Lenglet C’est sanctionné.

Bordalás n’aura que la décharge en toute sécurité de Damián Suarez, sanctionné pour accumulation de cartes, ainsi que les Manojlovic et Antunes Olivera et Nyom Ce seront les couloirs. Tuer et Molina, le double M, commencera au point d’attaque, avec le révulsif (et souhaité) Ange sur le banc Les getafenses arrivent dans une séquence sensationnelle, avec quatre victoires consécutives, avec neuf buts en faveur et zéro contre Leganés, athlétique (loin de chez soi) et Betis et Valence (au Colisée).

Il Barcelone – Getafe peut être vu à la télévision aujourd’hui Samedi 15 février du 16h dans Movistar LaLiga. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Barcelone – Getafe?

Espagne: 15/02/2020 16h00 (15h00 aux Canaries).

Argentine: 15/02/2020 11h00

Mexique: 15/02/2020 9h00

La Colombie: 15/02/2020 10h00

Pérou: 15/02/2020 10h00

Chili: 15/02/2020 12:00 heures.

Venezuela: 15/02/2020 11h00

Uruguay: 15/02/2020 12:00 heures.

Les anges: 15/02/2020 7h00

New York: 15/02/2020 10h00

Où se joue Barcelone – Getafe?

Stade Camp Nou

Où télévisez-vous Barcelone – Getafe?

Espagne: Movistar LaLiga, Mitele Plus

Allemagne: DAZN

Argentine: ESPN 2

Bolivie: ESPN 2

Le Brésil: FOX Premium 1

Canada: beIN SPORTS en espagnol, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chili: ESPN 2

La Colombie: ESPN 2

Costa Rica: SKY Sports

Croatie: Sportklub 2 Croatie

Equateur: ESPN andin 2

France: beIN Sports HD 2

Italie: DAZN

Japon: WOWOW, DAZN

Mexique: SKY Sports

Nicaragua: SKY Sports

Hollande: Ziggo Sport Extra

Panama: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Portugal: Eleven Sports 1

États Unis: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en espagnol, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Qui arbitre Barcelone – Getafe?

Guillermo Cuadra Fernández (Comité des Baléares)

Alignements possibles de Barcelone – Getafe

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Messi et Griezmann.

Getafe: Soria; Nyom, Djené, Etxeita, Olivera; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jorge Molina et Mata.