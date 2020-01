Calendrier et où regarder la télévision en direct le tirage des quarts de finale

Les matchs de quart de finale de la Copa del Rey 2019-2020 seront annoncés ce vendredi à partir de 13h00 au siège de la Fédération royale espagnole de football à Las Rozas. Comme d’habitude, la tombola peut être suivie d’un streaming en direct sur le site Web de la RFEF et la chaîne YouTube. Aussi dans OK QUOTIDIEN Vous pouvez suivre les appariements et leur analyse ultérieure minute par minute.

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale rencontreront leurs rivales lors du nouveau quart de finale, une égalité qui sera à nouveau un match unique. Il convient de rappeler que les demi-finales de cette Coupe se joueront dans les deux sens.

Quand aura lieu le tirage Copa del Rey?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Copa del Rey est le suivant Vendredi 31 janvier à 13 h 00 à Las Rozas, siège de la RFEF.

Comment et où voir le tirage au sort de la Copa del Rey?

La RFEF diffusera le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi par sa chaîne YouTube En outre, OK QUOTIDIEN Il vous racontera minute par minute chaque match nul.

Quand sont les quarts de finale de la Copa del Rey?

Le match de quart de finale de la Copa del Rey Il se jouera en un seul match la semaine prochaine. Entre lui Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 février 2020.