Calendrier et où regarder le match de la Liga Santander à la télévision en direct

Atlético de Madrid et Séville ils mesurent ce samedi 7 mars dans le Wanda Metropolitano. Les deux sets arrivent dans une dynamique positive vers le haut, ce qui assure un match de haut niveau dans la querelle rouge et blanche. Les deux équipes ont cinq matchs de suite sans perdre, trois victoires et deux nuls pour les locaux et trois nuls et deux victoires pour les visiteurs.

Le duel Atlético de Madrid – Séville partira de 16h (un de moins si vous êtes aux Canaries) dans le Wanda Metropolitano et peut être suivi en direct par Movistar LaLiga et Mitele Plus à la télévision et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

Il Atleti Il a retrouvé son chemin après un match aller de la saison avec des doutes notables. L’image de Cholo Simeone Il est revenu pour gagner en solidité, sécurité et compétitivité, trois concepts qui semblaient dissiper ce cours. L’équipe n’a pas agenouillé du derby de Madrid au Bernabéu, ajoutant des matchs nuls à domicile à Valence (2-2) et Espanyol (1-1) et trois victoires consécutives dans le Metropolitan contre Grenade (1-0), Juventus (1-0) et Villarreal (3-1).

Avec les victimes sûres de Thomas et Lemar il est prévu que Simeone recommencer à parier avec Joao Felix. La paire offensive qu’ils montent fonctionne Laisse et Morata, donc les Portugais devraient commencer par la droite et Koke à gauche Saul et Llorente Ils ont l’air d’être le couple dans le noyau.

D’un autre côté, le Séville marcher ce cours par la main de Lopetegui Il est leader de LaLiga de mortals, derrière Madrid et Barça, et est déjà en huitième de finale de la Ligue Europa (attendez Rome). Ce sont des échantillons du niveau compétitif des nerionenses, qui arrivent à Madrid sans deux pièces importantes telles que Óliver Torres et Fernando Jordanie et Gudelj ils occuperont leurs positions dans le noyau. Suso pointe vers la propriété et En-Nesyri rester à la maison à côté de Ocampos.

Il Atlético de Madrid – Séville peut être vu à la télévision aujourd’hui Samedi 7 mars du 16h dans Movistar LaLiga et Mitele Plus. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue l’Atlético de Madrid – Séville?

Espagne: 03/07/2020 16h00 (15h00 aux Canaries).

Argentine: 03/07/2020 12:00 heures.

Mexique: 03/07/2020 9:00 heures.

La Colombie: 03/07/2020 10:00 heures.

Pérou: 03/07/2020 10:00 heures.

Chili: 03/07/2020 12:00 heures.

Venezuela: 03/07/2020 11:00 heures.

Uruguay: 03/07/2020 12:00 heures.

Les anges: 03/07/2020 7:00 heures.

New York: 03/07/2020 10:00 heures.

Où joue l’Atlético de Madrid – Séville?

Wanda Metropolitano (Madrid)

Où l’Atlético de Madrid – Sevilla est-il télévisé?

Espagne: Movistar LaLiga, Mitele Plus

Allemagne: DAZN

Argentine: DIRECTV Sports

Canada: beIN Sports, beIN Sports Ñ et beIN Sports CONNECT

Chili: DIRECTV Sports

La Colombie: DIRECTV Sports

Costa Rica: SKY Sports, TUDN

Croatie: Sportklub 1 Croatie

Equateur: DIRECTV Sports

France: Gratuit, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 4

L’Angleterre: LaLiga TV, Premier Player HD

Italie: DAZN

Japon: WOWOW, DAZN

Mexique: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Hollande: Ziggo Sport

Panama: SKY Sports, TUDN

Paraguay: Tigo Sports

Portugal: Eleven Sports 1

États Unis: beIN SPORTS Ñ, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports

Qui arbitre l’Atlético de Madrid – Séville?

Alejandro José Hernández Hernández (école canarienne).

Composition de l’Atlético de Madrid – Séville

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Joao Felix, Llorente, Saul, Koke; Morata et Correa.

Séville: Vaclík; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Jordanie, Gudelj, Vázquez; Suso, En-Nesyri et Ocampos.