Calendrier et où regarder le match de Liga Santander en direct à la télévision

Il Valence – Atlético de Madrid ouvre le jour 24 du Ligue de Santander Vendredi 14 février à Mestalla. Les matelas proviennent de la rupture de leur mauvaise séquence avec la victoire contre Grenade. Valence accumule pour sa part deux déceptions consécutives à domicile. Le match commence à 21 h 00, et peut être suivi par Ligue Movistar et Mitele Plus à la télévision et OK QUOTIDIEN grâce à une retransmission minute par minute en ligne.

Valence et l’Atlético de Madrid sont mesurés en Mestalla le vendredi soir 14 février à 21 h 00 dans le précédent de leurs engagements en Ligue des champions. L’Atlético reçoit mardi l’actuel champion d’Europe Liverpoolet Valence se rendra mercredi à Milan pour affronter la Atalanta. L’équipe de Bergame joue ses matchs de compétition européenne dans le mythique San Siro Parce que son stade est en construction.

Valence – Atlético de Madrid Il peut être vu à la télévision aujourd’hui, vendredi 14 février à partir de 21h00 sur Movistar Liga et Mitele Plus. Vous pouvez également suivre le précédent, les line-ups et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tous les jours, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Valence – Atlético de Madrid?

Espagne: 14/02/2020 21h00 (20h00 aux Canaries).

Argentine: 14/02/2020 17h00

Mexique: 14/02/2020 14h00

Colombie: 14/02/2020 15h00

Pérou: 14/02/2020 15 h 00

Chili: 14/02/2020 17h00

Venezuela: 14/02/2020 16h00

Uruguay: 14/02/2020 17h00

Los Angeles: 14/02/2020 12:00 heures.

New York: 14/02/2020 15h00

Où joue Valence – Atlético de Madrid?

Stade Mestalla (Valence)

Où la télévision de Valence – Atlético de Madrid est-elle diffusée?

Espagne: Movistar Liga, Mitele Plus

Costa Rica: SKY HD

Japon: DAZN, WOWOW

Mexique: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Hollande: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Portugal: Eleven Sports 3 Portugal

États Unis: beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Royaume-Uni: Premier Player HD, LaLigaTV

Qui arbitre Valence – Atlético de Madrid?

David Medié Jiménez (Comité catalan), avec Ignacio Iglesias Villanueva (Comité galicien) dirigeant le VAR.

Compositions possibles de Valence – Atlético

Valence: Jaume; Wass, Diakhaby, Gabriel, Gayá; Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Carlos Soler; Maxi Gomez et Rodrigo.

Athlète de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Savic, Renan Lodi; Koke, Thomas, Llorente, Saul; Vitolo et Correa.