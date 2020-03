Calendrier et où regarder le tournoi Ibai Llanos Santander Challenge League en direct

Le tournoi FIFA 20 organisé par Ibai Llanos a déjà commencé. La compétition aura un représentant de chacune des 20 équipes de la Ligue de Santander et se jouera ce week-end, du vendredi au dimanche. De plus, ce sera bénéfique, affecter tous les bénéfices à la lutte contre le coronavirus.

Le concours sera diffusé vivre le Twicht de Ibai Llanos et peut également être suivi en ligne sur OKDIARIO. Commence ce vendredi avec le duel entre le Leganes, avec Aitor Rubial, et Valladolid, avec Pedro Porro aux commandes et se terminera dimanche à 21h30 avec la grande finale.

Chaque match se jouera en parties de 9 minutes chacune. S’il se termine par une égalité, il sera résolu par une extension avec un but en or. En dehors de chacun des joueurs qui représenteront leurs clubs, le tournoi mettra en vedette certaines des meilleures voix d’Espagne, comme lui Ibai Llanos, DjMario, Miguel Ángel Román, Manolo lama ou Ruben Martin, entre autres.

Calendrier des compétitions

Tour préliminaire: vendredi à partir de 19h00

LEGANESE (Aitor Ruibal) – VALLADOLID (Pedro Porro)

ALAVÉS (Lucas Pérez) – CELTA (Kevin Vázquez)

ESPANYOL (Embarba) – EIBAR (Edu Expósito)

16e de finale: samedi à partir de 18h00

OSASUNA (Rubén García) – LEGANESE (Aitor Ruibal)

SÉVILLE (Reguilón) – ATHLÉTIQUE (Guruzeta)

LEVANTE (Clerc) – ALAVÉS (Lucas Pérez)

RÉEL SOCIETE (Januzaj) – ATHLÉTIQUE (Llorente)

BARCELONE (Sergi Roberto) – EIBAR (Edu Expósito)

GETAFE (Jason) – BETIS (Borja Iglesias)

VILLARREAL (Morlanes) – VALENCIA (Carlos Soler)

GRENADE (Antonio Martínez) – REAL MADRID (Asensio)

Quartiers, demi-finales et finale: dimanche à partir de 18h30