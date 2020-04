Calendrier, résultats et comment regarder ou diffuser NBA HORSE

Avec la saison de basket-ball en pause en raison de la pandémie de coronavirus, certains des plus grands noms de la NBA et de la WNBA se réunissent pour une compétition HORSE diffusée par ESPN. L’événement débute le dimanche 12 avril à 19 h. HE, avec une ronde de demi-finales prévue le 16 avril à 21 h. ET, et la ronde de championnat commençant plus tard ce jour-là à 23 h. ET.

Il y a quatre affrontements de premier tour entre les huit joueurs sur le terrain. Tous les joueurs concourront à domicile sur des terrains qui peuvent être à l’intérieur ou à l’extérieur. Les joueurs décriront le tir qu’ils ont l’intention de tirer, et s’ils réussissent, leur adversaire aura une chance de correspondre au tir. Manquez un coup, obtenez une lettre. Le premier joueur avec H-O-R-S-E perd.

Le terrain comprend les stars de la NBA Chris Paul et Trae Young, ainsi que les vétérans Mike Conley Jr. et Zach LaVine parmi les joueurs actifs de la NBA. Le tireur d’élite actuel de la WNBA, Allie Quigley, et Tamika Catchings, intronisé au Temple de la renommée du basket-ball, participent également à la compétition. Les stars retraitées de la NBA Chauncey Billups et Paul Pierce complètent le champ.

Horaire TV et streaming NBA HORSE

Voici le calendrier de la compétition.

Premier tour: 12 avril, 19 h ET, sur ESPN et Watch ESPN

Demi-finales: 16 avril, 21 h ET, sur ESPN et Watch ESPN

Championnat: 16 avril, 23 h ET, sur ESPN et Watch ESPN

Matchs de NBA HORSE

Trae Young contre Chauncey Billups

Tamika Catchings contre Mike Conley

Zach LaVine contre Paul Pierce

Chris Paul contre Allie Quigley

Prédictions NBA HORSE

Un vote pour Quigley ici. Quiconque l’a vue dans le concours en trois points de la WNBA 2018 sait à quel point elle est une tireuse.