Calipari se demande si le Kentucky est une équipe des quatre derniers

John Calipari s’est demandé si le Kentucky était une équipe du Final Four après sa défaite contre le Tennessee mardi soir.

À l’approche de la grande épreuve de force de la SEC, les Wildcats montaient haut. Après une victoire sur Auburn, ils semblaient avoir le vent dans le dos et beaucoup d’élan avant le dernier tronçon de la saison.

Ensuite, les volontaires se sont présentés.

Après avoir été battu 81-73 à domicile à Rupp Arena, Calipari est devenu brutalement honnête sur ce que l’avenir pourrait réserver à son équipe.

Juste pour que tout le monde sache, quand je suis sorti de ce court à la moitié je pensais, nous avons une équipe du Final Four. Quand je suis parti après le match, j’ai pensé, qu’est-ce qui s’est passé? Mon état d’esprit se concentre sur cette première moitié et sur la façon dont nous maintenons cet effort, cette exécution et cette création de jeu.

– John Calipari (@UKCoachCalipari) 5 mars 2020

Calipari est affamé de succès en fin de saison et en séries à ce stade. Pour un gars qui reçoit généralement beaucoup de reconnaissance comme l’un des meilleurs entraîneurs du basket-ball universitaire, il a un bilan étonnamment mince à prouver.

Les Wildcats ont encore un match à jouer en saison régulière pour arranger les choses. Il se jouera contre une équipe de Floride qui est 19-11 au total et 11-6 en conférence.

Si le Kentucky ne sort pas victorieux de cette sortie, le programme pourrait avoir de sérieux problèmes avant le tournoi de la NCAA.

