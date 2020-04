Calvaire de Beauvue: “Je rêve d’embrasser mon fils, je ne pouvais le voir que le jour de sa naissance”

Il y a des histoires d’enfermement qui sont passionnantes. L’un d’eux est celui de Claudio Beauvue, attaquant venu au Deportivo sur le marché des transferts de Celta. Le Français est loin de sa femme et de ses deux enfants depuis plus de soixante jours. Le plus jeune, né il y a deux mois, n’a été vu que le jour de sa naissance.

Beauvue a déménagé avec la permission du Deportivo à Madrid en raison de la naissance de son deuxième fils, mais à son retour en Galice, le confinement dû au coronavirus l’a surpris et séparé de sa famille: «Chaque jour, nous passons quelques appels vidéo. C’est le moyen d’en profiter un peu. Mais cela ne me vient pas, ni à moi ni à Cattelya – sa fille -, qui passe toute la journée à dire: «papa, papa …», raconte-t-elle dans une interview à La Voz de Galicia.

Beuavue n’a pas pu voir son fils Liam depuis sa naissance, mais cela aide à voir son sourire sur son téléphone portable: «Je lui parle et je pense qu’il reconnaît la voix. Ouvrez vos yeux et regardez-moi. C’est sûrement mon imagination, mais pour moi ça prend un petit sourire », assure l’attaquant.

Face à la difficulté de cette situation, Beauvue assure que son expérience l’aide à rester fort: «Je suis fort parce que je suis un garçon qui à douze ans a déjà dû quitter la maison pour poursuivre un rêve. Avec tous les problèmes rencontrés par un enfant de cet âge. Je suis devenu fort, très fort. Cela m’aide maintenant dans ce combat difficile qui consiste à mettre sa famille à l’écart et à ne pas voir ses petits », explique Claudio.

«Cependant, je suis reconnaissant que ma famille soit en bonne santé.. Il y a des gens qui meurent, des enfants malades … Et, après tout, j’ai une vie facile et je ne suis qu’à quelques kilomètres de là, quand cela arrivera, ils auront été réduits “, a conclu sa conversation avec le journal La Voz de Galicia.