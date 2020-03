Cam Newton a des mots durs pour les panthères de la Caroline

Cam Newton a eu des mots durs pour les Panthers de la Caroline la semaine dernière.

Plus tôt dans la semaine, Carolina a pris la décision de libérer l’ancien joueur par excellence de la ligue après avoir été incapable de trouver un partenaire commercial.

“Cam a beaucoup compté pour cette organisation et les Carolines”, a déclaré le directeur général Marty Hurney dans un communiqué.

«Tout le monde a vu ses performances sur le terrain. J’ai eu le privilège de voir à quel point il travaillait dur sur le terrain et son engagement envers cette équipe quand personne ne regardait.

«Il est le compétiteur ultime et ça lui fait physiquement mal de perdre. Il a voulu cette équipe à la victoire à plusieurs reprises et sera toujours considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de cette franchise.

«Ses contributions à cette équipe, à cette communauté et au football vont laisser un impact durable sur notre organisation.»

Malgré les aimables paroles du directeur général, Newton les a bien perçues.

“Ils ont renoncé à moi”, a déclaré Newton.

Pour le moment, il ne semble pas y avoir de prétendants à l’horizon qui voudraient signer Newton. Il reste à voir si cela changera ou non dans les semaines à venir.

