Cam Newton aux Patriots Une affaire conclue?

Cam Newton aux New England Patriots est-il un fait accompli? Il semblerait que non, sur la base des commentaires récents d’un initié de la NFL.

Scott Pioli a travaillé pour les Patriots pendant une période de huit ans entre 2000 et 2008. Au cours de cette période, il a remporté trois championnats.

Il ne voit pas de scénario où Newton et Bill Belichick travaillent bien ensemble.

“Le truc des Patriots est intéressant parce que j’ai entendu beaucoup de gens en parler”, a déclaré Pioli sur CBS Sports Radio.

«Et dans mon esprit, ayant passé autant de temps avec Bill que moi, je ne vois pas ces deux coexister ensemble.

«Les personnalités et les croyances sur la façon dont le jeu doit être joué et se joue. . . cela ressemble à de l’huile et de l’eau. Maintenant, dès que je dis cela, ce qui va se passer la semaine prochaine, c’est qu’ils vont probablement le signer. “

Essentiellement, il n’y a pas de voie viable pour un partenariat ici.

«Mais je les considère simplement comme des personnalités très différentes et ayant des approches très différentes du jeu. Bill comprend – il croit au football plus qu’au divertissement. Cam croit que le football et le divertissement sont des partenaires presque égaux. En ce jour, il est, mais Bill a l’âme d’un footballeur et je ne pouvais pas voir celui-là fonctionner trop bien. Et si c’était le cas, cela devrait durer probablement une saison. »

Newton finira-t-il avec la Nouvelle-Angleterre quand tout sera dit et fait? Probablement pas.

