Camagüey cherche l’ambition parmi les caprices du baseball à Cuba

15 janvier 2020, 01:36 Par Jhonah Díaz González, envoyé spécial

Matanzas, Cuba, 15 janvier (Prensa Latina) Avec les fantasmes de toujours gardé dans une armoire à pharmacie, Camagüey tentera aujourd’hui de guérir ses blessures, de venger la dernière bataille et de chasser les démons de la confusion dans le quatrième match de la finale de la série de baseball de Cuba

Le duel, convenu de neuf manches (rigueur maximale), est prévu à 13h00 heure locale au stade Victoria de Girón dans cette ville, et son rival Matanzas aura le soutien majoritaire du public, un parmi plusieurs facteurs qui auront contre les taureaux Camagüeyan.

La troupe de mentor Miguel Borroto tentera de stopper les envois hantés du gaucher Yamichel Pérez, annoncé en entrée et considéré quasi unanimement comme le meilleur lanceur du tournoi en cours, après un record de 13 victoires – dont huit consécutives en deuxième étape – et seulement trois défaites tout au long du championnat.

Pérez, qui vit des moments de gloire et tout semble se dérouler parfaitement quand il entre en contact avec la planche à lancer, a laissé des chiffres de rêve (121,1 manches, 2,74 d’efficacité, 0,250 de rival moyen, 73 retraits au bâton et 29 billets) et dans le La post-saison calcule trois matchs enregistrés avec autant d’opportunités.

Le manager des Crocodiles, Armando Ferrer, a avancé la présentation de la serpentine vertueuse (aujourd’hui), mais les fans camaguéens répètent des phrases comme “ rien n’est perdu ” ou “ l’espoir est la dernière chose perdue ”, étant donné l’importance de correspondre à une «double rencontre» qui marche 2-1 en faveur des locaux.

Dans le cadre de sa stratégie, Borroto, connaissant l’ampleur du moment, a annoncé Frank Luis Medina, un type bronzé dans ces luttes, bien que sans la finesse de son homologue des mois précédents.

Originaire de la province de Pinar del Río et de renfort depuis octobre dernier, Médine avait un bilan de 10-8, avec 2,93 moyenne de courses nettes, 62 retraités par la grève, 44 passeports et 0,258 pour cent de les frappeurs dans 132 chapitres de travail.

Il y a une semaine, le tireur a signé un match de sauvegarde contre les Industriales éliminées en demi-finale, mais en tant que releveur lors du premier match contre les Matanzas, son image a pâli, après un épisode d’un trio de scores et d’une base pour balles.

De même, la puissance de Matanzas dans son siège est manifeste, avec un bilan de 33 conquêtes et 15 déceptions, ce qui montre clairement son autorité devant la sienne et le traitement “ irrespectueux ” qu’il offre à ses invités.

Après être tombé 1-6 ce mardi, Borroto, directeur de l’équipe de l’île lors du dernier Premier 12 et ratifié au poste pour l’événement préolympique de l’Arizona, en mars, ne prévoit pas de modifier la composition, bien que Plusieurs de ses hommes ne montrent pas de statistiques positives dans leurs récentes présentations.

Ainsi, l’alignement des Bulls sera le suivant: Santiago Torres (2B), Yorbis Borroto (SS), Yoelquis Guibert (CF), Alexander Ayala (3B), Leslie Anderson (BD), Leonel Segura (1B), Luis González (LF), Yendri Téllez (R) et Yamichel Flores (RF).

Pour sa part, le stratège hôte, Ferrer, utilisera: César Prieto (2B), Raico Santos (RF), Yurisbel Gracial (3B), Javier Camero (LF), Jefferson Delgado (BD), Yasiel Santoya (1B) , Erisbel Arruebarrena (SS), Andy Cosme (R) et Eduardo Blanco (CF).

Encore une fois, une forte participation est attendue dans l’installation sportive de Matancera, car ce territoire n’a jamais gagné avec son nom actuel, bien qu’ils aient récolté des trophées sous les dénominations de Henequeneros (1970, 1990 et 1991) et Citricultores (1977 et 1984).

Pendant ce temps, la dernière fois que les Camagueians sont passés à l’épilogue du concours de baseball, en 1991, ils ont cédé précisément à Henequeros et leur seule victoire s’est produite en 1976, en tant que Cattlemen.

