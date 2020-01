Camaguey-Matanzas, le baseball explose à Cuba

11 janvier 2020 à 9 h 38 par Fausto Triana, envoyé spécial

Camaguey, 11 janvier (Prensa Latina) Bien que le football vole parfois la vedette, le baseball déchaîne à nouveau les passions à Cuba avec la finale entre Camaguey et Matanzas, malgré les regrets.

Ce ne sera pas un classique entre le Real Madrid et Barcelone, et l’élimination de la «folie bleue» des Industriales, l’équipe emblématique de La Havane, a un certain intérêt. Cependant, il a du magnétisme et de la popularité.

Deux équipes qui cherchent aujourd’hui le sommet de la série nationale du sport des balles et des grèves après une longue période. Et avec des regrets très spécifiques: le recul qualitatif de la discipline de l’île des Caraïbes et son avenir olympique à vilo.

Ce n’est pas non plus le baseball des temps mémorables où le plus grand des Antilles a balayé les titres mondiaux, panaméricain et d’Amérique centrale et des Caraïbes, a dominé les Jeux olympiques et suscité l’admiration dans les classiques de ce sport.

Cependant, Camaguey, la ville des tinajones dont la zone coloniale est un site du patrimoine mondial de l’Unesco, a réussi à ramener l’enthousiasme du baseball dans cette région de l’est de Cuba après près de trois décennies sans grimper au sommet.

Alors que Matanzas aspire à revenir au sommet après 22 ans sans savourer de titre. Un tournoi qui a réussi à réunir une bonne partie des joueurs qui évoluent dans des ligues étrangères avec des contrats autorisés par la Fédération nationale.

Le regard est toujours rêveur vers l’horizon proche, lorsqu’une compétition pré-olympique se tiendra en Arizona, aux États-Unis, en mars prochain, qui donnera à peine au continent américain une place pour Tokyo 2020.

Parmi les sceptiques et les optimistes à tout prix, la vérité est que les Cubains font appel aux calculatrices dans l’espoir d’accéder à la réunion de Tokyo, malgré une récente accumulation de résultats allégés sur la scène internationale.

Et en attendant, personne ne peut enlever aux fans la jouissance d’une finale au mieux en sept matchs et qu’il y ait une fête dans une province laitière par excellence (Camaguey) et une autre avec le privilège de posséder la station de Varadero (Matanzas) .

ft / md

.