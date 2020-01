Camagüey reprend son souffle et continue dans la bataille de Cuba au baseball (+ Vidéo)

Photo: Ricardo López Hevia

Matanzas, Cuba, 16 janvier (Prensa Latina) Loin de minimiser ses intentions, Camagüey a mis son instinct de survie à flot aujourd’hui et a battu Matanzas 9-6 pour augmenter la montée d’adrénaline de la finale des Cuba Baseball Series.

Dans le stade Victoria de Girón de cette ville, et avec l’obligation d’inverser le panorama, les taureaux camaguéens n’ont pas été hébétés et ont fait sonner les bois tôt avant les expéditions de l’ouvreur local Freddy Asiel Álvarez.

En présence de plus de 25 000 âmes, toutes en attente du dernier hôte réussi de la saison, Loidel Chapellí, Leonel Segura, Alexander Ayala et Yoelquis Guibert ont tiré imparable dans le chapitre d’ouverture pour offrir aux visiteurs deux courses.

Álvarez (2.0, 5C, 6H, 1K, 1BB), 30 ans et troisième serpentinero le plus titré de l’histoire des play-offs, avec 20 victoires, n’a pas pu faire justice et a quitté la boîte dans le troisième épisode, après 62 lancers Et une présentation décevante.

Les releveurs Naykel Cruz, Irandi Castro et Haykel Parra ont également échoué à endiguer la fierté offensive des taureaux assoiffés de moments agréables, qui ont ajouté trois scores supplémentaires dans le troisième chapitre et une autre paire dans les sixième et septième manches pour réduire la part d’illusions d’un Les gens de Matanzas qui veulent célébrer.

Sur un coup de leur propre fierté, les Crocodiles ont progressivement réduit le tableau contre le lance-flammes Isbel Hernández et Yadián Martínez, mais l’attaque a échoué au neuvième acte lorsque la phrase “oui vous pouvez” a pris d’assaut le complexe sportif.

La cause gagnante a applaudi presque jusqu’au délire la performance du droitier Lázaro Blanco, auteur de six chapitres complets, au rythme de quatre rayures, le même nombre de retraits au bâton et deux billets en 105 envois vers le “ marbre ”.

Blanco, considéré comme le lanceur le plus stable de l’île ces dernières années, a montré son objectif depuis le vieil ouest, a combiné la ligne droite avec les lancers de rupture, a utilisé plusieurs angles de sortie et a marqué une conquête fondamentale pour la troupe du manager Miguel Borroto.

Les Camagueians ont célébré les connexions de l’antéaliste Alexander Ayala (4-2, 2CI, 2CA), du désigné Leslie Anderson (4-2, 3CI, 1CA, 12B) et du jardinier Yamichel Flores (4-2, 1CI), tandis que les perdants ils ont quitté leurs sièges avec les contacts du rôdeur Eduardo Blanco (3-2, 2CA, BB) et du joueur de deuxième but César Prieto (4-2, 2CI).

Avec la série 3-2 en faveur des Matanzas, les deux équipes se déplaceront demain dans la province de Camagüey pour disputer ce sixième match samedi prochain, dans le cadre d’un duel de sept matchs convenu d’en remporter quatre.

-Résultat: Camaguey 9 13 2.

Assassinats 6 11 1.

Gagné: Lázaro Blanco.

Perdu: Freddy Asiel Álvarez.

JS- Yosimar Cousín (1).

mv / jdg

.