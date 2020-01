Canaguey retourne le coup et le tirage au sort final de Cuba beibsol

12 janvier 2020, 16 h 7 Camaguey, Cuba, 12 janvier (Prensa Latina) Un superbe lancer du jeune Yosimar Cousín a permis à Camaguey de porter le coup à Matanzas pour lier la finale de la 59e Série nationale de baseball de Cuba à une victoire.

Ce qui promettait un duel de lanceurs a priori entre Cousín et le perdant Noelvis Entenza, a eu un résultat rapide dans la partie inférieure du premier chapitre, avec trois courses des hôtes causées par deux erreurs de deux excellents fielders, le défenseur central Eduardo Blanco et deuxième but César Prieto.

À l’énorme poids des annotations s’est ajouté un travail impeccable de Cousín, un monticuliste de 21 ans qui a fait partie de l’équipe de Cuba au tournoi Premier 12 en novembre dernier et intégrera clairement l’équipe nationale à l’équipe pré-olympique de l’Arizona, aux États-Unis, en mars à venir.

Comme si cela ne suffisait pas, deux joyaux défensifs du patrouilleur central Yoelkis Guibert et du serveur Santiago Torres qui ont privé le cogneur Javier Camero et le rapide Prieto d’une extrabase et d’un single.

Au plus fort du huitième épisode, Camaguey s’est jeté contre les releveurs de Matanzas et a réalisé un groupe lapidaire de cinq courses.

Statistiques de jeu:

C H E

Victimes 0 3 2

Camaguey 8 12 0

Gagnés: Yosimar Cousín

Perdu: Noelvis Entenza

Partie enregistrée: Frank Luis Medina

À partir de mardi prochain, les séries éliminatoires se poursuivront avec trois matchs consécutifs dans la ville de Matanzas, dans l’ouest du pays.

