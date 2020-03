Cannavaro charge l’UEFA pour ses performances dans la crise des coronavirus

Fabio Cannavaro, L’entraîneur actuel de Guangzhou a ouvertement critiqué l’UEFA pour sa gestion de la crise des coronavirus. Pour l’italien, c’était “décevant” et il ne pensait qu’à “en affaires”. L’ancienne défense de la Juventus et du Real Madrid a exhorté l’Europe à considérer la Chine comme un modèle pour faire face à la grave crise déclenchée par COVID-19.

«Beaucoup sous-estiment le phénomène des coronavirus. Les faits parlent d’eux-mêmes. J’espère que l’Europe changera bientôt le registre, en donnant la priorité à la santé de chacun », dit-il. Fabio Cannavaro, Entraîneur de Guangzhou, dans une interview de la Chine avec le quotidien La Gazzetta dello Sport. L’ancien défenseur est particulièrement critique à l’égard des performances de l’UEFA, qui a poursuivi ses compétitions en cours malgré le nombre croissant de cas qui se sont produits en Europe, en particulier en Italie, pendant plusieurs semaines.

Pour Cannavaro, la performance de l’UEFA a été “Décevant” et l’organisme qui régit le football européen a été “Impossible de voir autre chose que des affaires”, ajouté.

Le fait qu’il ait été le Ballon d’or en 2006 assure qu’il va bien et envoie un message d’optimisme au monde et la nécessité de prendre au sérieux les mesures pour arrêter la crise. «Je vais bien, ici ils sont très organisés pour garantir chaque besoin et ils ont pris des précautions extrêmes. Ici, maintenant, il est déjà en train d’être éradiqué. Et cela doit être le message pour l’Italie et pour le monde: le mal peut être vaincu, mais il faut de la sévérité ou de l’organisation ».

En outre, l’ancien défenseur a mené une initiative de solidarité avec ses autres compagnons de l’équipe championne du monde italienne en 2006 pour lever des fonds pour la Croix-Rouge italienne dans sa lutte contre le coronavirus.