Cardale Jones de retour en NFL après une incroyable course XFL?

Cardale Jones est-elle de retour dans la NFL après une incroyable course XFL?

C’est certainement une possibilité.

Lorsque le président de la WWE, Vince McMahon, a lancé la deuxième incarnation de sa ligue de football alternatif de la NFL, tout le monde avait la même question: quelles sont les stars que cette ligue mettra en vedette?

Peu importe le sport. Peu importe la ligue. Si vous mettez un produit de divertissement à la télévision, vous avez besoin de noms notables pour attirer un public.

L’une des personnes les plus connues participant à la XFL est l’ancien quart-arrière de l’Ohio, l’actuelle star de DC Defenders, Cardale Jones.

Avec deux sorties officiellement dans les livres, beaucoup le considèrent comme un MVP potentiel de la ligue.

Le week-end dernier, Jones a donné le coup d’envoi avec deux touchés, une performance de 291 verges sur une passe de 16 sur 26. Et les statistiques n’étaient pas vides. Ils ont aidé à mener son équipe à une victoire de 31-19 contre les Dragons de Seattle, les plaçant à 1-0 cette année.

Samedi, Jones a démontré une fois de plus les compétences qui ont fait de lui un nom connu à l’Ohio State. Contre les Gardiens de New York, il a dirigé un effort qui a mené à une victoire de 27-0 et a déplacé son équipe à 2-0 cette année.

Jones a lancé pour deux touchés et 276 verges sur une passe de 23 sur 37.

Le seul problème sur le radar était un choix mal avisé – son premier de la saison.

L’un des événements les plus notables du week-end dernier a été la participation de Jones à la première passe double avant de l’histoire de la XFL. Contrairement à la NFL, la XFL permet des passes en double avant.

Une double passe en avant lance essentiellement le ballon deux fois en avant derrière la ligne de mêlée.

Jones a participé à une telle séquence d’événements avec Donnel Pumphrey et DeAndre Thompkins. Le trio a remporté un premier essai pour ses efforts.

Étant donné le jeu solide de Jones jusqu’à présent, beaucoup se demandent s’il y a un chemin de retour vers la NFL pour le joueur de 27 ans.

Dans une interview ESPN qu’il a faite cette semaine, Jones a déclaré que son objectif particulier était de remporter un championnat XFL. Au-delà de cela, “ce qui se passe après cela se produit.”

Jones a récemment servi de remplaçant pour les Chargers de Los Angeles. Compte tenu du départ de Philip Rivers et de la maigreur de l’équipe au passage à la lumière de cette décision, une réunion ne serait apparemment pas hors de question.

Si le truc des Chargers ne fonctionne pas, il devrait toujours y avoir beaucoup d’espace pour que Jones puisse à tout le moins servir de sauvegarde dans une certaine mesure dans la NFL.

