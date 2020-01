Cardiff exprime sa “ déception ” à Reading pour avoir accusé ses partisans de racisme et d’homophobie lors de l’affrontement au quatrième tour de la FA Cup

Cardiff a exprimé sa “déception” face à ses rivaux de la FA Cup, Reading, pour avoir accusé leurs supporters de comportements racistes et homophobes lors du match de quatrième ronde de samedi au Madejski Stadium.

Une annonce a été faite sur le système de sonorisation au cours de la première moitié du tirage au sort 1-1 pour que les «fans à l’extérieur» renoncent à leurs chants «inacceptables».

Yakou Meite a annulé le premier match de Callum Paterson au Madejski Stadium

Une déclaration de Cardiff disait: «Après des conversations au cours des dernières 48 heures avec Reading Football Club, la police de Thames Valley et la police du sud du Pays de Galles, nous avons une image claire des faits concernant l’annonce du stade de samedi lors de notre quatrième match de la FA Cup au Madejski Stadium et les allégations bouleversantes portées contre nos partisans.

«Il est entendu que les quatre partisans de Cardiff City arrêtés puis relâchés avant l’enquête ont été cités lors de la rencontre pour avoir utilisé ce qui pourrait être considéré comme un langage injustifié. Cette langue pouvait être entendue entre les fans des deux clubs et était de nature anti-galloise / anti-anglaise.

«Nous sommes extrêmement déçus que Reading Football Club ait choisi d’étiqueter le comportement comme raciste et homophobe (ce qui n’a pas été prouvé). Nous remettons également en question leur protocole et leur procédure ce jour-là et nous nous félicitons d’une enquête approfondie sur son utilisation au profit de nos clubs et du football britannique. »

Le chef de la direction de Cardiff, Ken Choo, a déclaré: «L’annonce faite à Reading ce week-end a été à la fois dommageable et blessante et nous accueillerions avec plaisir nos excuses publiques à nos partisans.

«J’attends avec impatience la conclusion de l’enquête policière, auquel moment je suis convaincu que la réputation de notre club et de nos supporters sera entièrement et sans équivoque restaurée.

«Notre club de football est fier de son respect de toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, leurs croyances ou leur orientation.

«Cardiff est une ville multiculturelle moderne, diversifiée et accueillante, et les actions de nos supporters reflètent cela lors de nos jeux.

«Nous adoptons une approche de tolérance zéro vis-à-vis des comportements racistes ou homophobes et la conduite de nos partisans en témoigne.

