Carl Froch, 42 ans, appelle Joe Calzaghe, 48 ans, à sortir de sa retraite et à le combattre en 2020

Carl Froch a déclaré qu’il était prêt à sortir de sa retraite et à combattre Joe Calzaghe cette année.

L’ancien champion du monde de 42 ans a discuté avec son ancien rival après avoir été approché par son ancien promoteur Eddie Hearn à propos d’une conférence de presse virtuelle pendant le verrouillage du coronavirus.

. – Contributeur

Froch a remporté le titre WBC que Calzaghe a quitté

Froch a expliqué sur son podcast «Froch on Fighting»: «Eddie Hearn m’envoie un message disant:« Je fais des conférences de presse virtuelles, je pense à vous faire participer à Calzaghe et à vous. »

“Je me suis dit:” Il ne va probablement pas mettre Calzaghe, il ne va probablement pas l’imaginer. “

“Je lui ai dit:” Oubliez le virtuel, nous ferons la conférence de presse, mais si nous pouvons le sortir de sa retraite, j’en ai envie. “

«J’ai toujours dit que je sortirais de la retraite pour le bon partenaire de danse. Évidemment, je ne vais pas sauter dedans avec un champion du monde actuel qui est actif, mais quelqu’un comme Joe Calzaghe, je veux dire, je ne suis pas drôle.

.

Calzaghe a pris sa retraite avec un dossier de 46-0, Froch a pris sa retraite à 33-2

“Je ne veux en aucun cas être horrible ou irrespectueux, mais ça va ressembler à moi, même si je ne le suis pas, mais avez-vous vu son état?”

«Avez-vous vu la taille de sa tête? Je ne sais pas pourquoi ça gonfle si mal. On dirait qu’il a une pression artérielle élevée. Il a l’air un peu en désordre.

“Donc, s’il acceptait de me battre, de sortir de la retraite, à cause de ma joue et à cause de la façon dont je parle de lui, alors j’aurais vraiment envie d’un peu de ça.

“Mais il ne veut pas sortir parce qu’il sait qu’il serait complètement aplati, parce que je suis en bonne forme.”

. – .

Froch travaille maintenant comme un expert TV

En 2008, Calzaghe a quitté son titre WBC super-moyen et est passé à poids léger. Froch était son challenger obligatoire à l’époque et s’est plaint de ne pas se faire tirer dessus.

Il a poursuivi: “Chaque fois qu’ils font un” Qui gagne, Froch ou Calzaghe? “, Je sors toujours en bas à 95%, mais les gens ne comprennent pas.

«Les gens qui parlent, ce ne sont pas des combattants, ce sont des fans de fauteuils. Je pense juste que je l’aurais repassé.

«J’aurais pu perdre des points, mais je ne pense pas que j’aurais fini. Je me soutiens.

.

Calzaghe a pris sa retraite après avoir battu Roy Jones Jr en 2008

“Mais nous ne parlons pas alors, nous parlons maintenant. Il n’y a aucun moyen que ce combat se produise, car il ne pourrait même pas envisager de sortir de sa retraite.

«Je suis toujours en forme et je suis toujours solide, en forme et solide. Et je pense qu’il a fait la fête, il s’est détendu, il a retiré son pied du gaz.

“Il n’est pas en état. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas juste.

“Je pense que la seule raison pour laquelle je considérerais de ne pas le combattre est simplement que je serais désolé pour lui.”

Froch a pris sa retraite après avoir éliminé George Groves en 2014

Il y avait autrefois une amertume sérieuse entre la paire avec beaucoup de discussions trash échangées au fil des ans, mais Froch insiste sur le fait que cela a diminué avec le temps.

Il a poursuivi: «Ce que je ressentais pour lui. Je ne me sens plus aussi mal pour lui maintenant, je ne me sens pas bouleversé quand je pense à son nom.

«Mais il avait l’habitude de me liquider. Je l’aurais probablement sur les pavés. Je l’aurais dehors, j’aurais un petit roulé sur l’herbe avec lui.

“Il met les choses au clair car il a dit certaines choses et je pense simplement,” Où est votre respect? J’étais obligatoire pour votre ceinture et vous avez quitté. Tu ne peux pas me donner de crédit? “

harcelé

Bellew est chaque parent en ce moment alors qu’un enfant interrompt l’interview pour demander des bonbons

Joe Travolta

Il a fait Love Actually, maintenant Joseph Parker est Danny Zuko de Grease

‘MERCI’

Barry Hearn subit une opération après une crise cardiaque, révèle son fils Eddie

PLANCHER

Regardez le boxeur exécuter la marche du ring de danse ‘Can’t Touch This’, éliminé au premier tour

POIDS LOURDS

Tyson Fury se moque de Joshua, Wilder, Whyte et Ruiz Jr tout en un post Instagram

SMASHING

Regardez quand le poids lourd Daniel Dubois a été entraîné dans un échange fou de puissance

INÉVITABLE

Vasyl Lomachenko envoie un avertissement effrayant à Teofimo Lopez et à son père

PLAN

Eddie Hearn exhorté à suivre le patron de l’UFC Dana White et à organiser des combats sur une île privée

Côtes cassées

Regardez le moment où Golovkin a plié Macklin en deux avec un coup de corps vicieux

LET’S GO CHAMP

Shannon Briggs signe avec BKFC, 48 ans combattra la boxe nue

«Je donne toujours du crédit à Calzaghe. C’était un grand combattant, vraiment coriace, invaincu en 46 combats.

“Il ne m’a jamais donné d’accessoires. Et pour cela, je serais ravi de le frapper au visage très fort.

“Mais c’est un combat fantastique, il y aura une conférence de presse fantastique avec Eddie Hearn avec un peu de chance et si ça va dans le bon sens, je vais peut-être le persuader de quitter la retraite.

“Et si je le fais, il sera repassé.”

.